Invectivée dans un café de Marseille, l'humoriste Marie s'infiltre pense avoir été chassée parce qu'elle est « juive »

Sur Instagram, l’humoriste Marie s'infiltre a dénoncé une agression antisémite dont elle aurait été victime sur la terrasse d’un café marseillais.

Ce lundi 28 juillet, l’humoriste Marie s’infiltre, de son vrai nom Marie Benoliel, a publié un long message sur son compte Instagram.

Dans ce dernier, la comédienne de 34 ans explique avoir été « chassée » d’un café à Marseille parce qu'elle est « juive ».

Alors qu’elle se trouvait attablée en terrasse sur le Vieux-Port, la jeune femme a entendu trois personnes - deux femmes et un homme - l’appeler.

« Je souris de loin en regardant le menu mais je comprends qu'on ne dit pas mon nom pour me saluer mais qu'on me désigne pour indiquer ma présence ou m’invectiver », raconte l’artiste de 31 ans.

Avant d’ajouter :

« Je commande une mauresque, prête au kiff d'un apéro dans cette ville que j'adore, et à ce moment-là j'entends crier très fort derrière moi, en tapant du pied : "Vive la lutte du peuple palestinien !", et ce de plus en plus fort, jusqu'à ce que cela devienne assourdissant. Un slogan légitime, libertaire, mais qui est crié de manière hostile, menaçante. Et je n'ai alors aucun doute qu'il est crié à mon encontre. On crie trop fort, on tape des pieds, et les rires sont moqueurs ». Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie (@mariesinfiltre)

« Ils m’ont choisie comme leur ennemie »

Face à cette situation, Marie s’infiltre a décidé de s’approcher du groupe, les « les mains ouvertes » et « souriante », pour entamer une conversation :

« Bien sûr, vive la lutte du peuple palestinien, mais pourquoi me le crier là, tout de suite, maintenant », interroge l’humoriste.

Dans sa publication, la native de Paris assure que les clients « sont là que pour en découdre ».

« Ils sont attisés que par la haine, et qu’ils m’ont choisie comme leur ennemie », écrie-t-elle.

Crédit Photo : Marie s'infiltre / Instagram

Se sentant menacée, cette dernière a fait le choix de quitter le bar.

« Je pars donc pour respirer et pour m’éloigner de la bêtise et de la haine. Je pars donc, alors que je m’étais promis de ne jamais partir. Je marche sur le Vieux-Port, sous le choc. Est-ce que c’était une agression ? », s’interroge-t-elle.

Elle poursuit :

« Je comprends que j’ai peur. J’ai peur qu’on me reconnaisse en tant que juive, et qu’on me considère en ennemi, et que ma seule présence attise la haine et la violence. Que je ne me sente pas totalement en sécurité ».

« Personne ne me chassera d’un café en France »

Depuis, Marie s’infiltre ne décolère pas. Elle a notamment prévu de retourner dans ce café.

« Demain matin, même si c’est trop tard, j’irai prendre mon café ici même. Et je me fais cette promesse. Quoi qu’il se passe à Gaza, en Israël, en Chine, en Afghanistan, au Mali ou sur Tatouine, je dis bien quoi qu’il se passe : personne ne me chassera d’un café en France », conclut-t-elle.

Crédit Photo : Marie s'infiltre / Instagram

Son témoignage a fait réagir le maire de Marseille. L’élu a en effet pris la parole sur les réseaux sociaux pour condamner l’agression dont a été victime Marie s’infiltre.