“Je n'ai pas réfléchi” : un automobiliste arrête un véhicule à contresens sur l'autoroute et sauve des vies

Le jour de Noël, un homme a fait preuve de courage alors qu’une voiture roulait à contresens sur l’autoroute. Au péril de sa vie, il a bloqué la circulation, évitant un dramatique accident.

Lundi 25 décembre, Patrick Thamalet a pris sa voiture pour aller fêter Noël avec sa famille dans l’Aveyron. Cependant, cet homme originaire de Sète ne s’attendait pas à sauver des vies pendant son trajet.

En empruntant la rocade toulousaine, Patrick a appris qu’une voiture roulait à contresens sur l’autoroute A20. Après avoir passé le péage, il a vu à nouveau cette information sur les panneaux de signalisation et a pris conscience du danger, puisqu’il circulait lui-même sur cette voie dangereuse.

Il bloque la voiture à contresens

Après avoir parcouru quelques mètres sur l’autoroute, Patrick a assisté à une scène spectaculaire : devant lui, de nombreuses voitures se sont écartées brutalement sur la droite pour laisser passer le véhicule qui arrivait à contresens. Mais contrairement aux autres conducteurs, Patrick a eu une toute autre réaction : il a suivi son instinct qui l’a poussé à s’arrêter au milieu de la route, face à la voiture.

“Là, je me suis dit : “Tu as le temps de t’arrêter si lui s’arrête.” Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Je n’ai pas pilé parce que j’avais des voitures derrière, mais j’ai freiné autant que j’ai pu. Et la voiture à contresens s’est arrêtée à un mètre de moi”. C'est un truc de fou. Mais je n'ai pas réfléchi, c'était instinctif, a-t-il confié à nos confrères de France 3.

Crédit photo : iStock

La voiture était conduite par un homme âgé et sa femme, qui était “tout gentil et désolé” selon Patrick et qui ne savait pas comment repartir dans l’autre sens. Pour l’aider, Patrick a pris une autre décision courageuse : il est descendu de sa voiture et a bloqué la circulation à pied, sur les deux autres voies de l’autoroute. Ainsi, tous les véhicules se sont retrouvés à l’arrêt, laissant la place à la voiture à contresens de faire demi-tour.

“Cela a pris deux, trois minutes. Cela a été très vite. Il y aurait pu y avoir un accident derrière moi, à côté de moi et sur l’autre voie de l’autre côté de l’autoroute. Qu’est-ce qui se serait passé si je n’avais rien fait ?” s’est interrogé Patrick.

Finalement, tout s’est bien fini. Les personnes âgées ont repris la bonne direction et les véhicules ont pu repartir en toute sécurité. Aucun accident n’a eu lieu et grâce au courage de Patrick, de nombreuses vies ont été sauvées ce jour de Noël.