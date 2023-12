L'acteur Andre Braugher, l'inoubliable capitaine Holt de la série Brooklyn Nine-Nine, est mort à l'âge de 61 ans

L'acteur Andre Braugher est mort à l'âge de 61 ans.

Les fans de Brooklyn Nine-Nine sont aujourd'hui en deuil.

L'acteur américain Andre Braugher, qui interprétait le capitaine Raymond Holt dans la série comique à succès, est décédé ce lundi 11 décembre d'une courte maladie, a-t-on appris auprès de l'Assiocated Press. C'est son imprésario, Jennifer Allen, qui a annoncé la triste nouvelle à l'agence de presse américaine.

Aucune information n'a filtré sur le mal foudroyant dont souffrait l'acteur, également connu pour avoir joué dans la série Homicide.

Né le 1er juillet 1962 à Chicaco (Illinois), Andre Braugher, diplômé de la prestigieuse université de Stanford, avait commencé sa carrière à la télévision en 1989 en interprétant (déjà) le rôle d'un policier dans la sixième et dernière saison de la série Kojak, aux côtés de Telly Savallas.

Le grand public l'avait ensuite découvert en 1993 avec la série Homicide (1993-1998) qui allait lui apporter la consécration avec le rôle du détective Franck Pembleton. Pour son interprétation, il remportera l'Emmy Award du meilleur acteur dans un feuilleton ou une série dramatique en 1998. Il décrochera de nouveau ce prix en 2006 avec le rôle de Nick Atwater dans la minie-série Thief.

Dans le même temps, sa carrière prendra son envol au cinéma, où Andre Braugher va multiplier les seconds rôles marquants. On le verra tour à tour dans des films tels que Piège en eaux troubles (1993) avec Bruce Willis, Peur primale (1996) avec Edward Norton et Richard Gere, La Cité des anges (1998) avec Meg Ryan et Nicolas Cage, Fréquence interdite (2000) avec Dennis Quaid et Jim Caviezel, ou encore plus récemment She Said (2022), le long-métrage consacré à l'affaire Harvey Weinstein.

De 2009 à 2012, il avait également donné la réplique à Hugh Laurie dans Dr House.

Mais son rôle le plus emblématique restera pour toujours celui du capitaine Raymond Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine, diffusée de 2013 à 2021 sur le réseau FOX. Dans cette sitcom qui dépeint avec humour le quotidien d'un commissariat de New Yok, Andre Braugher interprétait un policier homosexuel à la fois sévère et froid, parfois même cassant, mais finalement très attachant. La qualité de son jeu faisait de lui l'un des presonnages préférés du public.

Terry Crew, l'un de ses partenaires dans la série, a d'ailleurs tenu à lui rendre un hommage appuyé sur Instagram « Je ne peux pas croire que tu sois parti si tôt. Je suis honoré de t'avoir connu, ri avec toi, travaillé avec toi et partagé huit années glorieuses à observer ton talent irremplaçable. Cela fait mal », a ainsi écrit l'acteur, inconsolable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Terry Crews (@terrycrews)

Marc Evan Jackson, qui jouait le rôle de son mari dans Brooklyn Nine-Nine, a lui aussi fait part de sa tristesse sur le réseau social X.