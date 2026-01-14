L'Algérie demande à ses ressortissants en situation « irrégulière » à l'étranger de rentrer au pays, sauf les criminels et les trafiquants de drogue

Le président algérien a appelé ses ressortissants “en situation irrégulière et de précarité” à revenir en Algérie. Une mesure humanitaire et politique.

Le Conseil des ministres algérien s’est réuni ce dimanche 11 janvier. Lors de ce rassemblement, le président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la mise en place d’un décret sur la régularisation des ressortissants algériens vivant à l’étranger.

Cette mesure concerne les ressortissants “en situation irrégulière et de précarité”. Il s’agit des personnes qui ont quitté l’Algérie illégalement pour s’installer dans un autre pays sans documents officiels. Ces personnes sont appelées à revenir en Algérie ou à se rapprocher des consulats algériens pour régulariser leur situation.

Un appel aux ressortissants algériens

Des dizaines de milliers d’Algériens pourraient être concernés par cette décision. Entre 2020 et 2024, près de 54 000 Algériens ont immigré en Europe. Ces derniers ont notamment fui leur pays via l’immigration clandestine.

“Le président de la République a lancé un appel aux jeunes Algériens se trouvant à l’étranger en situation de précarité et irrégulière, ayant été délibérément induits en erreur par des individus qui se croyaient capables de nuire à la crédibilité de l’État en les instrumentalisant à l’étranger contre leur pays. La plupart de ces jeunes n’ont commis que des infractions légères, comme des faits liés à l’ordre public ou d’autres motifs similaires. Ils se trouvent aujourd’hui loin de leur patrie, de leurs proches et de leurs amis, ils souffrent de pauvreté extrême et de misère et sont réduits à exécuter des tâches humiliantes, tandis que certains sont instrumentalisés contre leur pays”, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué rapporté par BFMTV.

Régulariser sa situation

Cette décision exclut les “auteurs de crime de sang, de trafic de drogues, de trafic d’armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à leur patrie”, comme le rapporte le média Jeune Afrique.

À travers cet appel, le président algérien souhaite faciliter la régularisation de ces personnes en leur permettant d’obtenir des documents officiels via les consulats algériens. Il s’agit également d’une invitation à rentrer en Algérie si elles le souhaitent. Le président algérien affirme vouloir aider les personnes vulnérables à sortir de la précarité.

Ces procédures se feront dans les consulats algériens, où les ressortissants pourront recevoir de nouveaux passeports et papiers officiels pour régulariser leur situation.