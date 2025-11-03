Il demande sa campagne en mariage devant sa caisse, au supermarché où elle travaille

La demande en mariage au supermarché

En Seine-Maritime, une caissière du Leclerc a eu une grosse surprise : son compagnon est arrivé devant sa caisse, accompagné d’une violoniste, pour la demander en mariage.

À Yvetot, en Seine-Maritime, Edwige a eu une énorme surprise ce jeudi 23 octobre. Cette caissière travaillait au Leclerc de la ville ce jour-là quand son conjoint, Xavier, est arrivé dans le supermarché avec un but bien précis : la demander en mariage. Une proposition dans un endroit insolite, comme celle de cet homme qui a demandé sa compagne en mariage au rayon lingerie d'un magasin Leclerc.

Alors qu’elle scannait des articles, Edwige a vu une femme avec un violon s’approcher des caisses. La violoniste a commencé à jouer “La Marche nuptiale” de Mendelssohn, s’approchant de plus en plus d’Edwige.

Une demande en mariage insolite

Surprise, cette dernière a compris ce qu’il se passait. Xavier est ensuite arrivé et a posé un genou à terre, sur le carrelage du supermarché, pour la demander en mariage.

“Je pensais que c’était une animation, et plus ça allait, plus le violon s’approchait de ma caisse et elle s’est arrêtée au bout de ma caisse. Mais moi, j’étais encore avec des clients. Et après, elle s’est mise à jouer la marche nuptiale… Là, j’ai compris. J’ai dit : 'Où est mon futur mari ?'”, a confié Edwige à France Bleu.

La violonnisteCrédit photo : E.Leclerc Yvetot / Facebook

Edwige a accepté la demande de Xavier, sous les applaudissements des clients du magasin. Heureux, ce dernier a adoré sa mise en scène.

“Je voulais quelque chose qui soit romantique, exceptionnel et qui sorte un peu de ce qui se fait traditionnellement. Je me suis dit “au travail” parce que je voulais surprendre Edwige, et je pense que c’est réussi”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Le Parisien.

“Quelle belle demande”

La scène a été filmée et la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Elle est rapidement devenue virale puisqu’elle a été visionnée plus de 380 000 fois sur Facebook. Touchés par cette demande en mariage, les internautes ont été nombreux à commenter, dont des habitués du magasin.

“Bravo, quelle belle demande !”, “Félicitations, hyper émouvant”, “C’est trop touchant, en plus cette caissière est tellement gentille”, “C’est très beau, bravo”, “Félicitations, superbe demande en mariage”, “Félicitations à vous deux, ce sera un super souvenir”, ont commenté les internautes.

Au comble du bonheur, les futurs mariés se laissent maintenant un an pour préparer ce grand événement, qui sera sans aucun doute le plus beau jour de leur vie.

Source : Facebook
