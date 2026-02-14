Il vole une voiture alors qu'il ne sait pas conduire... et roule 40 km en première pour rentrer chez lui

Il ne voulait pas rentrer chez lui à pied, il a ainsi décidé de voler une voiture... alors qu'il ne savait pas conduire.

Il vole une voiture pour ne pas rentrer chez lui à pied

C’est un drôle de vol de voiture qui a eu lieu le mardi 27 janvier dernier du côté de l’Eure. Comme le racontent nos confrères d’actu.fr, un jeune homme de 23 ans sortait d’une boîte de nuit située à Pont-Audemer. Il comptait repartir sur Neubourg, où il vit, à pied. Seul hic, la commune se trouve à 40 kilomètres de là.

Dès lors, plutôt que de faire le trajet à pied comme cela était prévu, le jeune homme s’est rendu dans l’entreprise Transdev où il a dérobé un véhicule utilitaire. Pour ce faire, le malfrat a brisé une fenêtre de l'entreprise afin d’y dérober les clés du véhicule. Une fois chose faite, le jeune homme s’est enfui… à vitesse d’escargot.

Un trajet de trois heures… au lieu des 45 minutes habituelles

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

C’est aux alentours de 6 heures du matin que les gendarmes ont interpellé le véhicule dans le secteur de Neubourg. L’histoire ne dit pas ce qui a poussé les gendarmes à s’arrêter. Mais il ne serait pas étonnant que la cause soit la (très) faible vitesse à laquelle roulait l'individu.

En effet, selon actu.fr, le jeune homme ne possède pas le permis de conduire et ne sait donc pas conduire de voiture. Pourtant, il est parvenu à parcourir près de 40 kilomètres. Cependant, il a mis plus de temps que prévu. Nos confrères racontent que l’individu a roulé sur cette distance en restant en première. Incapable de passer la seconde, il a donc relié les deux villes en trois heures alors qu’il faut habituellement 45 minutes.

Peut-être que le jeune homme n’aurait pas attiré l’attention des gendarmes s’il était parvenu à passer ses vitesses. En attendant, il a terminé son périple à la gendarmerie où il a été placé en garde à vue. Il devrait être mis en examen.

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de ce quadragénaire ivre de Montpellier qui s’est retrouvé nez à nez avec des policiers alors qu’il était au volant d’un camion-benne.