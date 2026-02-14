Il vole une voiture alors qu'il ne sait pas conduire... et roule 40 km en première pour rentrer chez lui

Jeune conducteur debout près de sa voiture capot ouvert

Il ne voulait pas rentrer chez lui à pied, il a ainsi décidé de voler une voiture... alors qu'il ne savait pas conduire.

Il vole une voiture pour ne pas rentrer chez lui à pied

C’est un drôle de vol de voiture qui a eu lieu le mardi 27 janvier dernier du côté de l’Eure. Comme le racontent nos confrères d’actu.fr, un jeune homme de 23 ans sortait d’une boîte de nuit située à Pont-Audemer. Il comptait repartir sur Neubourg, où il vit, à pied. Seul hic, la commune se trouve à 40 kilomètres de là.

Dès lors, plutôt que de faire le trajet à pied comme cela était prévu, le jeune homme s’est rendu dans l’entreprise Transdev où il a dérobé un véhicule utilitaire. Pour ce faire, le malfrat a brisé une fenêtre de l'entreprise afin d’y dérober les clés du véhicule. Une fois chose faite, le jeune homme s’est enfui… à vitesse d’escargot.

Un trajet de trois heures… au lieu des 45 minutes habituelles

Conducteur interpellé en voiture par la policeCrédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

C’est aux alentours de 6 heures du matin que les gendarmes ont interpellé le véhicule dans le secteur de Neubourg. L’histoire ne dit pas ce qui a poussé les gendarmes à s’arrêter. Mais il ne serait pas étonnant que la cause soit la (très) faible vitesse à laquelle roulait l'individu.

En effet, selon actu.fr, le jeune homme ne possède pas le permis de conduire et ne sait donc pas conduire de voiture. Pourtant, il est parvenu à parcourir près de 40 kilomètres. Cependant, il a mis plus de temps que prévu. Nos confrères racontent que l’individu a roulé sur cette distance en restant en première. Incapable de passer la seconde, il a donc relié les deux villes en trois heures alors qu’il faut habituellement 45 minutes.

Peut-être que le jeune homme n’aurait pas attiré l’attention des gendarmes s’il était parvenu à passer ses vitesses. En attendant, il a terminé son périple à la gendarmerie où il a été placé en garde à vue. Il devrait être mis en examen.

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de ce quadragénaire ivre de Montpellier qui s’est retrouvé nez à nez avec des policiers alors qu’il était au volant d’un camion-benne.

