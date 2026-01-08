La mort en direct : un streamer s'effondre face cam après un défi extrême d'alcool et de drogue, le soir du Nouvel An

En Espagne, le streamer Sergio Jiménez Ramos, 37 ans, est mort en plein direct lors de la soirée du Nouvel An, après s’être lancé dans un défi extrême.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les streamers prêts à faire tout et n’importe quoi pour le plaisir des internautes et surtout pour l'argent, quitte à se lancer dans des défis extrêmes.

Cinq mois après la mort de Jean Pormanove, en France, c’est aujourd’hui l’Espagne qui a été témoin du décès d’un streamer en plein direct, lors d’un défi viral.

Le défunt, Sergio Jimenez Ramos, était surtout connu sous les pseudonymes de “Sancho” ou “Sssanchopanza” chez nos voisins ibériques. Ce dernier, âgé de 37 ans, a été retrouvé mort à son domicile, près de Barcelone, le soir du 31 décembre, après avoir ingéré une grande quantité d’alcool et de drogue.

Cette consommation excessive s’inscrivait dans le cadre d’un défi viral, réalisé au cours d’un appel vidéo privé destiné à un groupe de donateurs, qui avaient payé pour le voir s’ennivrer.

Crédit photo : Sergio Jiménez Ramos

« Sancho » s’était fait connaître depuis octobre dernier et ses apparitions aux côtés de l’influenceur et streameur Simón Pérez. Ce dernier, banni de plateformes comme Kick, Dlive et Pump. fun pour consommation de drogue et promotion de casinos en ligne, dirigeait un groupe privé surnommé « Les Diplomates », où les membres payaient une somme variable entre 40 et 120 euros en échange de défis réalisés en direct.

La mort en direct, la dérive extrême des streamers en quête d'argent

Cela pouvait consister en une sortie dans les rues en sous-vêtements, de la masturbation collective ou encore l’utilisation de ses propres excréments comme crème pour la peau… Jusqu’à une consommation excessive d’alcool ou de drogue.

Crédit photo : Simon Perez

Lors de ce défi lancé le soir du Nouvel An, Sergio Jiménez Ramos avait consommé 6 grammes de cocaïne en 3 heures, dont 2 grammes en ligne devant les abonnés, qui avaient payé pour qu’il se drogue.

Dans un live diffusé sur YouTube, le streamer Simon Perez, sous le choc de la nouvelle, a réagi à la mort de son acolyte :

« Son frère m’a parlé d’une bouteille de whisky, que la police était arrivée et qu’ils avaient entendu quelqu’un demander sur l’ordinateur s’il avait bu toute la bouteille. Je lui avais dit d’arrêter les lives, de quitter Telegram parce que c’était un vrai bordel, qu’il allait mal finir, ce n’est pas ma faute. ».

Crédit photo :Sergio Jiménez Ramos

Le cas de Sergio Jiménez Ramos ressemble étrangement à celui de Raphaël Graven, alias « Jean Pormanove », mort en direct en août dernier en France.

Selon El Pais, il s’agit du premier cas connu de mort en direct sur Internet en Espagne.