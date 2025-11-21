Il trompe sa femme avec une... intelligence artificielle, elle demande le divorce

Est-il possible de tromper son ou sa partenaire avec… une IA ? Visiblement, l’ingérence de l'intelligence artificielle au sein des couples est dévastatrice. Aux Etats-Unis, de plus en plus de couples mariés se présentent au tribunal pour divorcer à cause de l’IA.

De plus en plus présente dans le quotidien, l’intelligence artificielle peut faire des ravages selon son utilisation. Dans certains cas de figure, l’IA peut faire office de compagnie sentimentale pour celles et ceux qui se sentent seules, et ce même si vous êtes en couple, voire même mariés.

Seulement voilà, dans cette recherche d’une relation sentimentale sincère, l’IA supplante parfois l’humain, risquant alors de faire voler en éclats quelques unions sacrées. En effet, force est de constater que certains tombent carrément amoureux de l’intelligence artificielle avec laquelle ils conversent intimement.

Comme le rapporte le magazine Wired, des couples commencent à divorcer à cause de ces relations extraconjugales et les tribunaux en voient de plus en plus aux États-Unis. En couple depuis 13 ans, Eva, une écrivaine américaine de 46 ans s'est séparée de son partenaire. Une décision prise d'un commun accord, les deux ayant l'impression qu'elle le trompait avec des compagnons IA.

Crédit photo : iStock

Après être tombée amoureuse d'un premier chatbot, sur l'application Replika, elle s'est tournée vers la plateforme Nomi pour trouver "l'exploration sexuelle complète" qu'elle cherchait. Mais elle a fini par éprouver des sentiments pour plusieurs des personnages virtuels de cette application.

L'IA source de divorce

En juin, une femme de 36 ans a aussi décidé de mettre fin à près de 14 ans de mariage après avoir découvert que son mari, âgé de 49 ans, avait une liaison avec une "petite Latino sexy". Elle provenait d'une application proposant des compagnons IA NSFW ("not safe for work", littéralement dont les contenus sont inappropriés au travail). Certains de ces robots conversationnels sont conçus pour imiter des filles mineures. Dans ce cas de figure, le problème n’était pas forcément la relation extraconjugale mais le montant astronomique versé pour la faire perdurer.

"En trois mois, il a dépensé des milliers de dollars entre l'application et une carte OnePay dont je ne savais absolument rien"

Mais si de plus en plus de tribunaux voient des couples divorcer à cause d'une IA, la plupart ne sont pas préparés à faire face à l'après. Et la justice doit désormais se pencher sur la façon de légiférer sur l’impact de l’IA dans la vie privée. Notamment, comment qualifier l'IA dans le droit commun ?

En septembre, le représentant de l'Ohio, Thaddeus Clagett, a présenté une proposition de loi pour rendre illégal le mariage entre humains et IA. Elle interdit également de donner une identité individuelle à ces systèmes, les définissant comme "non conscients".

Crédit photo : iStock

Rebecca Palmer, avocate spécialisée dans le divorce, a raconté que l’une de ses affaires actuelles inclut des dépenses et le partage d'informations privées (comptes bancaires, numéros de sécurité sociale...) avec un chatbot qui "consumait la vie du conjoint et affectait ses performances professionnelles".

Elle estime que des lois qualifiant les IA de "tierce partie" et non de personne vont rapidement arriver dans des États progressistes comme la Californie. Selon elle, les tribunaux pourraient reconnaître que ces outils sont la "raison" d'un divorce, mais sans les identifier légalement comme des personnes.

Un phénomène qui risque de durer

Dans l'État de Californie, ils ne cherchent d'ailleurs pas à connaître les raisons de l'échec d'un mariage comme l’explique Elizabeth Yang, avocate spécialisée en droit de la famille.

"Ils ont seulement besoin que les mariés cochent la case 'différends irréconciliables'. Qu'il s'agisse d'infidélité avec un robot ou un humain, cela ne change rien"

D'autres États, tels que le Michigan ou le Wisconsin, sont en revanche beaucoup plus sévères, punissant l'adultère de peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison et 10 000 dollars d'amende.

Crédit photo : iStock

Alors qu'il est déjà difficile de gérer les liaisons extraconjugales entre humains pour les juges, cela le sera encore plus à l'heure où les individus sont de plus en plus nombreux à avoir des relations avec des IA. Se posera par exemple la question de la garde des enfants comme le souligne Rebecca Palmer

"Il est concevable, voire probable qu'ils remettent en question le jugement des parents car ils ont des échanges intimes avec un chatbot, ce qui soulève des interrogations quant au temps qu'ils passent avec leur enfant"

Elizabeth Yang pense, elle, que ce n'est que le début. Selon elle, les divorces vont augmenter dans les prochaines années, au fur et à mesure que certains se tourneront vers l'IA pour avoir de la compagnie. C'est d'ailleurs déjà le cas au Royaume-Uni, où la plateforme Divorce-Online a révélé en mai avoir reçu un nombre croissant de demandes de divorce dans lesquelles les clients invoquaient leur "attachement émotionnel ou romantique" à des compagnons IA, indiquant que ce rapprochement avait contribué à leur décision de mettre fin à leur mariage. En France, ce phénomène reste encore très marginal.