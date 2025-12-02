Elle avait du mal à respirer depuis 35 ans, les médecins découvrent un «corps étranger» dans son nez

Souffrant de problèmes respiratoires depuis son plus jeune âge, une Argentine a fait une découverte étonnante chez le médecin.

Son nom ne vous dit sûrement rien, mais Candela Reybaud est une nutritionniste et influenceuse de 35 ans originaire d’Argentine, rapporte Ouest-France.

Fin novembre 2025, elle s’est emparée de son compte Instagram pour raconter sa dernière mésaventure à ses 105 000 abonnés, et celle-ci a de quoi surprendre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candela Reybaud | Recetas fáciles y saludables (@candelanutri)

Elle souffre de problèmes respiratoires

Face à la caméra, la trentenaire explique qu’elle souffrait de difficultés respiratoires depuis sa venue au monde. Résultat : elle a toujours respiré par la bouche.

« Du côté droit, l’air passait à peine lorsque j’inspirais. J’ai toujours eu du mal à faire de l’activité physique parce que je devais respirer par la bouche, et la même chose se produisait quand je dormais », raconte la jeune femme.

Si cette particularité était un véritable handicap au quotidien, Candela ne s’est néanmoins jamais rendue chez un spécialiste pour poser un diagnostic. Selon ses propres mots, elle était habituée à respirer de cette façon depuis toujours.

Crédit Photo : Candela Reybaud

Un scanner révèle quelque chose d’inattendu

En 2024, l’Argentine a contracté une sinusite. Il s’agit d’une inflammation des sinus due à un virus ou à une bactérie. C’est dans ce contexte que la créatrice de contenu a vu sa vie changer du jour au lendemain.

« À l’époque, je n’ai pas passé de scanner car il n’y en avait pas dans ma ville et je ne voulais pas me déplacer », se souvient la mère de famille.

Comme elle le précise, elle s’est vu prescrire des médicaments, et a commencé à se sentir mieux. Mais les symptômes sont revenus en force quelques mois plus tard. Candela était en proie à des douleurs au niveau de la joue droite.

Crédit Photo : Candela Reybaud

Face à cette situation, la principale concernée a consulté un médecin, et un scanner a été réalisé.

« J’ai découvert pourquoi j’avais mal respiré toute ma vie », confie la maman de deux enfants sur le réseau social.

« La seule explication logique »

L’IRM a alors révélé quelque chose que personne ne s'attendait à trouver : un corps étranger de quelques millimètres dans sa cloison nasale. Celui-ci a été extrait par le professionnel de santé à l’aide d’un endoscope

« Au début, nous ne comprenions pas ce que c’était, mais lorsque j’ai pu l’examiner de plus près, j’ai rapidement compris qu’il s’agissait d’un morceau de ruban adhésif plié et enroulé », se remémore la patiente.

Comment un bout de ruban adhésif a pu se retrouver coincé dans son nez ? Sa mère pense savoir pourquoi.

« Elle s’est souvenue que lorsque je suis né en 1990, j’avais eu un épisode de détresse respiratoire dans l’unité néonatale », retrace la femme.

Elle s’est fait poser un tube nasal à travers le nez pour aller mieux. Le ruban adhésif était peut-être collé sur l’équipement médical. Il serait alors resté à l’intérieur lors du retrait du tube.

« Je ne sais pas si c’est possible, mais c’est la seule explication logique que nous ayons trouvée ».

Crédit Photo : Candela Reybaud

Aujourd’hui, Candela se sent mieux et « respire mieux chaque jour », détaille-t-elle. Sa publication est devenue virale depuis sa mise en ligne.