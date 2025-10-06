Après 43 demandes en mariage en sept ans, sa compagne lui a enfin dit ‭« oui‭ »

Son petit ami s’est démené durant des années afin de faire la meilleure demande en mariage. Ce n’est qu’après moult tentatives qu’elle lui a finalement dit ‘oui’.

« Tout vient à point à qui sait attendre », dit le proverbe. Il pourrait s’appliquer à ce Britannique qui a dû prendre son mal en patience. Alors qu’il est en couple avec sa compagne depuis sept ans, Luke Wintrip a essuyé refus sur refus. Il faut dire qu’il a demandé Sarah en mariage 43 fois !

Crédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

La première fois que la responsable marketing a refusé, c'était assez tôt dans leur relation. « J’ai juste dit : "Non, nous ne sommes ensemble que depuis six mois" », raconte-t-elle à The Sun. Malgré tout, le tatoueur n’a jamais perdu espoir.

Des demandes extravagantes à n’en plus finir

Crédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

Luke a fait les choses en grand les nombreuses fois où il a demandé Sarah en mariage. Il a par exemple loué un château à Prague, organisé des dîners aux chandelles, une excursion à cheval sur une plage jamaïcaine… en vain. Sarah a toujours refusé malgré le spectacle.

Cependant, lors de la 42ème demande en mariage, Sarah a fait une promesse à Luke : « La prochaine fois que tu me le demanderas, je dirai “oui” , mais attends un peu. »

Luke a patiemment attendu durant un an. Jusqu’au jour où il a emmené Sarah à l'Observatoire royal de Greenwich, dans le sud-est de Londres. C’est là-bas qu’il a fait sa 43ème et dernière demande en mariage. « C'est le centre du monde et tu es le centre du monde et je veux que tu m'épouses », a dit Luke à Sarah.

Crédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

Cette dernière a enfin accepté et les deux tourtereaux se sont mariés en mai dernier lors d’un voyage en Jamaïque.

« Il a finalement conquis mon cœur. Il devrait probablement entrer dans le Guinness des records. Je suis reconnaissante qu'il ait persisté si longtemps », a-t-elle plaisanté.

Crédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

La mariée a partagé une photo du jour de l’événement sur Instagram avec une légende qui en dit long : « M. et Mme Wintrip. Enfin. »