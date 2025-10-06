Après 43 demandes en mariage en sept ans, sa compagne lui a enfin dit ‭« oui‭ »

Demande en mariage de Luke et Sarah Wintrip et jour de leur mariage

Son petit ami s’est démené durant des années afin de faire la meilleure demande en mariage. Ce n’est qu’après moult tentatives qu’elle lui a finalement dit ‘oui’.

« Tout vient à point à qui sait attendre », dit le proverbe. Il pourrait s’appliquer à ce Britannique qui a dû prendre son mal en patience. Alors qu’il est en couple avec sa compagne depuis sept ans, Luke Wintrip a essuyé refus sur refus. Il faut dire qu’il a demandé Sarah en mariage 43 fois !

Luke et Sarah WintripCrédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

La première fois que la responsable marketing a refusé, c'était assez tôt dans leur relation. « J’ai juste dit : "Non, nous ne sommes ensemble que depuis six mois" », raconte-t-elle à The Sun. Malgré tout, le tatoueur n’a jamais perdu espoir.

Des demandes extravagantes à n’en plus finir

Mariage de Luke et Sarah WintripCrédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

Luke a fait les choses en grand les nombreuses fois où il a demandé Sarah en mariage. Il a par exemple loué un château à Prague, organisé des dîners aux chandelles, une excursion à cheval sur une plage jamaïcaine… en vain. Sarah a toujours refusé malgré le spectacle.

Cependant, lors de la 42ème demande en mariage, Sarah a fait une promesse à Luke : « La prochaine fois que tu me le demanderas, je dirai “oui” , mais attends un peu. »

Luke a patiemment attendu durant un an. Jusqu’au jour où il a emmené Sarah à l'Observatoire royal de Greenwich, dans le sud-est de Londres. C’est là-bas qu’il a fait sa 43ème et dernière demande en mariage. « C'est le centre du monde et tu es le centre du monde et je veux que tu m'épouses », a dit Luke à Sarah.

Mariage de Luke et Sarah WintripCrédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

Cette dernière a enfin accepté et les deux tourtereaux se sont mariés en mai dernier lors d’un voyage en Jamaïque.

« Il a finalement conquis mon cœur. Il devrait probablement entrer dans le Guinness des records. Je suis reconnaissante qu'il ait persisté si longtemps », a-t-elle plaisanté.

Mariage de Luke et Sarah WintripCrédit photo : Sarah Wintrip/ Instagram

La mariée a partagé une photo du jour de l’événement sur Instagram avec une légende qui en dit long : « M. et Mme Wintrip. Enfin. »

Mariage Couple
