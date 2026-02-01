Le plus vieux couple d'Europe fête ses 83 ans de mariage !

Chez nos voisins belges, un couple de centenaires vient d’établir un record dans le royaume en célébrant ses 83 ans de mariage.

Une histoire d’amour digne des plus grandes.

La journée du vendredi 30 janvier 2026 était une date importante pour Eduard Cuyvers, 102 ans, et son épouse Angeline, âgée de 100 ans.

Le couple originaire de Belgique a en effet fêté ses noces de vanille. Autrement dit, les centenaires ont célébré leurs 83 ans de mariage, rapportent plusieurs médias belges, dont le site 7sur7.be.

Cette incroyable longévité s’accompagne d’un record : celui de la plus longue union du Royaume. Il n’existe que cinq couples au monde mariés depuis plus longtemps que les Cuyvers.

Une famille XXL

Les deux tourtereaux se sont dit oui pour la vie alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Une cérémonie simple et intime.

« C’était des temps étranges. Ce n’était de toute façon pas une grande fête. Angeline étaient enceinte et le mariage s’est fait discrètement », se souvient Eduard.

À l’époque, les jeunes gens vivaient à Geel, une ville néerlandophone située dans la province d’Anvers. Ces derniers ont par la suite déménagé dans la commune d’Houthalen-Helchteren (province de Limbourg).

C’est dans ce contexte que le père de famille a fondé la centrale en béton Echo. Au total, le couple a eu quatre fils. Ils sont aujourd’hui à la tête d’une tribu XXL composée de dix petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants.

Le roi Philippe félicite le couple de centenaires

Selon les informations rapportées par nos confrères, Angeline vit désormais dans une maison de soins. Elle peut compter sur le soutien de son compagnon, qui lui rend visite régulièrement.

« Elle est alitée, mais ça va un peu mieux aujourd’hui. Je viens la voir chaque jour, lui donne le repas du soir dans sa chambre, et je l’aide comme je peux », confie Eduard.

Il y a trois ans, les époux ont été mis à l’honneur pour leurs noces de chêne. Pour l'occasion, le roi Philippe a tenu à les féliciter !