L'Assemblée nationale vote en faveur du repas à 1 euro pour tous les étudiants

Ce jeudi 23 janvier, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi socialiste visant à instaurer les repas à 1 euro pour tous les étudiants.

Une écrasante majorité ! Malgré la réticence et l'abstention massive des députés macronistes face à la nouvelle proposition, les députés socialistes ont remporté une victoire importante. Ce sont environ 149 députés au total qui ont voté en faveur d’une proposition de loi destinée à instaurer le repas à 1 euro pour tous les étudiants, contre seulement cinq voix en sa défaveur en première lecture.

Il y a deux ans, une proposition de loi similaire avait été rejetée à une voix près, après que le camp présidentiel, hostile à la mesure, eut battu le rappel des troupes pour le vote final. Cette fois-ci, l’opposition était bien plus faible dans l’hémicycle, pour le plus grand bonheur de Fatiha Keloua Hachi, la députée à l’initiative de la proposition de loi.

36% des étudiants ont sauté un repas

Cette nouvelle mesure entend étendre à tous les étudiants les repas à un euro dans les restaurants et points de vente gérés par les Crous (Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires), qui étaient actuellement réservés aux étudiants boursiers et précaires. Selon la rapporteur, cette mesure coûterait environ 90 millions d’euros par an à l’État.

Cette proposition de loi était motivée par le terrible constat des conditions de vie des étudiants, qui ont été plus de 500 000 (sur 2,965 millions), à bénéficier de ces repas sur l’année universitaire 2023-2024. Le texte rappelait alors que 36% des étudiants déclarent avoir déjà sauté des repas par manque d’argent, selon une enquête de l’Ifop datant d’octobre 2024.

Désormais, la balle est dans le camp des Sénateurs où le texte de loi pourrait rencontrer une opposition plus farouche qu’à l’Assemblée nationale. En effet, au Sénat, la droite et le centre, qui ne sont pas vraiment favorables à ce repas à 1 euro pour tous les étudiants, sont majoritaires.