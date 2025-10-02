La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à l'âge de 91 ans

Jane Goodall

Jane Goodall, célèbre primatologue britannique, s’est éteinte à l’âge de 91 ans.

Jane Goodall n’est plus. Primatologue, scientifique, figure mondiale de la défense de la biodiversité… La chercheuse britannique est morte à l’âge de 91 ans. C’est son institut qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux ce mercredi 1er octobre.

L’octogénaire est décédée de « causes naturelles » alors qu’elle se trouvait en Californie dans le cadre d’une tournée de conférences aux États-Unis.

L’éthologue et anthropologue était connue pour son travail révolutionnaire sur les grands singes, notamment sur les chimpanzés. Elle est la première scientifique à avoir découvert que ces animaux utilisent des outils pour se nourrir. Une trouvaille importante qui a été faite en 1960 dans la réserve de Gombe, Tanzanie.

« La vie et l’œuvre du Dr Goodall ont non seulement marqué de manière indélébile notre compréhension des chimpanzés et d’autres espèces, mais aussi celle de l’humanité et notre environnements partagé. Elle a inspiré la curiosité, l’espoir et la compassion chez d’innombrables personnes à travers le monde et a ouvert la voie à beaucoup d’autres, en particulier aux jeunes qui lui ont donné espoir en l’avenir », souligne Jane Goodall Institute.

Leonardo DiCaprio rend hommage à Jane Goodall

Messagère de la paix des Nations Unies depuis 2002, celle qui était considérée comme une pionnière de l’éthologie moderne « s’est récemment distinguée par son engagement sans faille à partager son message d’espoir et à inciter les individus du monde entier à agir à et faire la différence, chaque jour », peut-on sur le site web de sa fondation.

Sur Instagram, Leonardo DiCaprio a rendu à hommage à son amie de longue date. Dans son long message, l'acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique met en avant les recherches révolutionnaires de la primatologue.

« Aujourd'hui, nous avons perdu un véritable héros pour la planète, une inspiration pour des millions de personnes, et une amie chère (…) », a indiqué le comédien américain de 50 ans.

L’artiste oscarisé a dévoilé le dernier échange qu’il a eu avec la spécialiste.

« Mon dernier message à Jane était simple :’’Tu es mon héroïne’’. Maintenant, nous devons tous porter le flambeau pour elle en protégeant notre maison commune ».

Source : Jane Goodall Institute
