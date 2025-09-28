Un singe en voie de disparition entièrement roux est né dans un zoo de l'Oklahoma

Aux États-Unis, un singe en voie de disparition est né au zoo d’Oklahoma City. Une bonne nouvelle pour cette espèce menacée.

Carnet rose au zoo et jardin botanique d’Oklahoma City. Le parc zoologique a accueilli un nouveau pensionnaire très attendu.

Un bébé mâle Langur de François a pointé le bout de son nez le lundi 8 septembre 2025. Cette naissance rarissime est une excellente nouvelle pour cette espèce menacée d’extinction.

Credit Photo : Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

On compte seulement 2000 spécimens dans la nature. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la population sauvage de ces animaux a diminué de 50% en 37 ans.

Ces singes sont menacés par la destruction de leur habitat naturel, ainsi que par la chasse alimentant la pharmacopée chinoise traditionnelle.

Cette espèce vit habituellement dans les collines karstiques de la région du sud-ouest de la Chine jusqu’au nord-est du Vietnam.

Credit Photo : Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

Une frimousse à croquer

De son côté, le nouveau-né, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, se porte à merveille. Il est venu au monde avec une fourrure rousse flamboyante. Une fois adulte, son pelage va devenir noir.

« La fourrure orange permet aux bébés langurs d'être facilement repérés par les membres de leur groupe », explique Pace Franck, conservateur adjoint des primates de l’établissement.

Credit Photo : Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

Les parents du bébé, Pam et Ripley, sont arrivés au zoo en 2021 pour se reproduire. C’est dans ce contexte que la jeune Fera a pointé le bout de son museau en 2024.

Contrairement à son frère cadet, la petite femelle n’est pas née avec un pelage orange, seule sa tête en était recouverte.

La fourrure rousse du bébé singe fait sensation

La naissance du singe entièrement roux a suscité de vives réactions sur la page Facebook du zoo.

« Ça doit être un Weasley », a commenté une personne, faisant référence à la famille aux cheveux roux de la saga Harry Potter.

Une autre a écrit :

« On devrait l'appeler Citrouille ! C'est un bébé Halloween ».

On peut aussi lire :

« Il est tellement adorale ! ».

Credit Photo : Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

Sans réelle surprise, cet événement enchante toute l’équipe du zoo, à commencer par Dwight Lawson, directeur général du zoo.