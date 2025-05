«1 800 euros pour un bac +8» : une chercheuse française au bout du rouleau, elle appelle à l'aide

Invitée sur le plateau de BFMTV, Elise Bordet, ex-chercheuse française, a lancé un coup de gueule sur la précarité qui règne dans le milieu scientifique, pourtant si essentiel.

Elise Bordet est une jeune femme qui a toujours rêvé d’être chercheuse depuis son enfance. Après avoir fait de très longues études pour y parvenir, elle s’est heurtée à la grande précarité qui règne dans cette profession.

Invitée sur le plateau de BFMTV, l’ex-chercheuse aujourd’hui entrepreneuse, a livré un coup de gueule sur la situation dans la recherche française. Elle dénonce la précarité des chercheurs et le manque de moyen dans ce métier exigeant et pourtant si essentiel.

“On n’est rien sans la science. Le problème, c’est accueillir des chercheurs quand on est en train de détruire la recherche française. Il faut savoir qu’en 2025, les coupes budgétaires pour l’enseignement et la recherche, c’est 493,3 millions d’euros. Il y a une diminution du nombre de nouveaux doctorants de 10% puis 2011. On est vraiment en train d’assécher la recherche française et il est vrai que les conditions de précarité de nos chercheurs sont très fortes”, a-t-elle affirmé.