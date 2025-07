La vidéo du couple infidèle au concert de Codplay a fait le tour du monde et a eu d’énormes conséquences. Celle par qui le scandale est arrivé - l'autrice de la vidéo - a pris la parole.

C’est une vidéo qui a fait le buzz ces derniers jours. Mercredi 6 juillet, un couple a été pris en flagrant délit d’adultère pendant un concert de Coldplay.

Alors qu’une caméra filmait le public et diffusait les images sur un écran géant, un couple a été filmé en train de s’enlacer. Cependant, en voyant cela, les deux amoureux se sont immédiatement séparés pour cacher leurs visages, visiblement couverts de honte.

En effet, ces deux personnes entretenaient une liaison extra-conjugale, qui a été exposée au grand jour. Il s’agissait d’Andy Byron, le dirigeant de la compagnie Astronomer, marié et père de deux enfants, et de sa collègue Kristin Cabot, responsable des ressources humaines et mariée également. La scène aurait pu rester privée et ne pas sortir du concert, mais une femme filmait l’écran géant à ce moment-là et a publié la vidéo sur TikTok. Virale, celle-ci a ensuite été reprise par les médias et les internautes du monde entier.

De grosses conséquences

Ce gros buzz a eu des conséquences importantes, car Andy Byron a démissionné de son poste. Pris sur le fait, il n’aurait pas eu d’autre choix que de reconnaître son infidélité et aurait publié un communiqué pour s’excuser auprès de sa famille, ses proches et sa société. Il aurait ensuite été suspendu de ses fonctions le temps qu’une enquête soit menée, avant de démissionner.

Si cette infidélité a eu des conséquences sur sa vie professionnelle, le cas aurait pu être similaire en France. Bien que la loi n’interdise pas les relations entre collègues, cela peut en effet devenir un motif de licenciement, si la relation perturbe le travail ou le bon fonctionnement de l’entreprise.

La réaction de la femme à l’origine de la vidéo

La publication de cette vidéo a donc eu de grosses répercussions sur la vie professionnelle et personnelle d’Andy Byron, Kristin Cabot et leurs proches. De son côté, Grace Springer, la femme qui a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux, ne regrette rien. Elle était présente au concert et a sorti son téléphone pour filmer l’écran géant, espérant apparaître sur ce dernier. C’est donc par hasard qu’elle a immortalisé la réaction du couple infidèle. Ne sachant pas de qui il s’agissait, elle a ensuite partagé sa vidéo sur TikTok.

Invitée dans le talk-show britannique "This Morning", Grace Springer affirme qu’elle n’a "gagné aucun revenu grâce à la vidéo elle-même ni grâce aux vues" car elle n’est "pas monétisée". Elle ne regrette pas son geste puisqu’elle estime qu’avec les 500 000 personnes présentes au concert, la scène aurait très bien pu être filmée et relayée par d’autres personnes.

"Une partie de moi se sent mal d’avoir bouleversé la vie de ces personnes. Mais qui joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Je compatis sincèrement avec Megan, l’épouse d’Andy, sa famille et tous ceux qui ont été blessés. J’espère que leurs partenaires pourront guérir de cette situation et avoir une seconde chance de trouver le bonheur qu’ils méritent", a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Si la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux a exposé la liaison du couple au grand jour, Andy Byron et Kristin Cabot restent les seuls responsables de la situation.