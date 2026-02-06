La Cible : le nouveau jeu de la FDJ offre 1 chance sur 3,48 de gagner !

Ce lundi 2 février, la Française des Jeux a lancé un nouveau jeu à gratter inspiré des fléchettes, baptisé “La Cible”. Un jeu qui vous offre 1 chance sur 3,48 de remporter un gain.

Envie de toucher la cible, mais vous êtes plutôt nul aux fléchettes ? Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de les gratter ? Tel est le concept du nouveau jeu à gratter lancé par la Française des Jeux (FDJ) ce lundi 2 février. Baptisé “La Cible”, ce nouveau jeu à gratter est, comme vous l’aurez deviné, inspiré par le jeu de fléchettes.

Vendu au prix de 2 euros le ticket, il peut vous faire gagner jusqu’à 20 000 euros. Encore mieux, il offre aux joueurs 1 chance sur 3,48 de gagner une somme. Mais comment on y joue ?

Le jeu comporte trois zones. La première concerne vos numéros gagnants, qui se trouvent tout autour de la cible. Il y a ensuite la zone « vos numéros », composée de 10 symboles « étoiles » à gratter, sous lesquels figurent 10 numéros. Enfin, sous la zone « cœur de cible » figure un montant.

28,78% des tickets sont gagnants

Il existe deux façons de gagner en grattant un ticket La Cible. Dans le premier jeu, si les trois numéros gagnants d’un même segment de la cible correspondent à vos numéros, vous remportez le gain associé. Si vous échouez, tout n’est pas fini. En effet, si vous découvrez un montant dans le « cœur de cible », vous le remportez.

Selon le site Tirage Gagnant, 28,78 % des tickets sont gagnants, précisant même que ce jeu se classe parmi les tickets à 2 euros les plus généreux en volume de lots. En effet, les joueurs peuvent remporter 2, 4, 8, 20, 200, 1.000 ou bien 20.000 euros. Désormais, à vous de gratter la cible !