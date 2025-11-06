5 amis jouent ensemble à l'EuroMillions et remportent le jackpot record de... 250 millions d'euros

Alors qu’ils jouaient à l’EuroMillions ensemble pour la première fois, cinq amis originaires d’Ile-de-France ont décroché le plus gros jackpot de l’histoire du jeu.

La chance du débutant ? Le 19 août dernier, cinq amis de longue date, originaires d’Ile-de-France, ont pris une décision qui a changé leur vie à jamais : celle de jouer à l’EuroMillions ensemble pour la première fois.

La bande de copains a rempli les grilles dans un tabac du XVIe arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.

Les joueurs, qui se connaissent depuis cinquante ans, ont opté pour la combinaison suivante : 24, 31, 34, 41, 43, 6 et 8. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers avaient vu juste.

Crédit Photo : Shutterstock

Les cinq amis raflent le jackpot record

Comme le précisent nos confrères, le groupe a décroché le plus gros jackpot de l’histoire de la loterie : 250 millions d’euros.

« J’étais sûr de gagner un jour », a confié un membre la bande auprès du quotidien régional.

C’est lui qui a proposé à ses camarades d’acheter une grille. Une bonne idée qui s’est avérée plus que payante.

Les heureux gagnants sont en tête du classement des plus gros gains européens. Une première place qu’ils partagent avec deux autres vainqueurs basés en Irlande et en Autriche.

Crédit Photo : Shutterstock

Submergés par le bonheur

En remportant la cagnotte record, les cinq Franciliens ont intégré le club des 500 personnes les plus riches de France.

Contre toute attente, ces derniers ont attendu plusieurs jours avant de contacter la Française des Jeux. Au cours de cette période, ils ont placé leur précieux ticket gagnant dans un coffre-fort.

« Nous étions submergés par le bonheur et devions digérer cette nouvelle incroyable », a raconté l’un des gagnants.

Les millionnaires , qui souhaitent rester anonymes, vont se partager le pactole, soit près de 50 millions d’euros par personne. Pour l’heure, ils ne savent pas encore comment ils vont dépenser tout cet argent. Néanmoins, les vieux amis prévoient de faire des dons caritatifs.