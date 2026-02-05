Euromillions : il remporte un million d'euros mais n'a toujours pas réclamé son gain, il ne lui reste que quelque jours

Le 12 décembre dernier, un homme a remporté un million d’euros en jouant à l’EuroMillions. Seulement voilà, ce mystérieux vainqueur n’a toujours pas réclamé son gain et il ne lui reste que quelques jours.

Généralement, lorsqu’on gagne à l’EuroMillions, qui plus quand le gain est très conséquent, on se précipite afin de récupérer la somme gagnée. Cela paraît en effet inconcevable de constater que certains gagnants n’aient pas ce réflexe. Pourtant, la FDJ United lance chaque année entre trois et quatre appels de la dernière chance pour retrouver des gagnants n’ayant pas réclamé pas leur gain.

Tel est le cas d’un habitant du Vaucluse, qui a remporté un million d’euros en jouant à l’EuroMillions, lors du tirage effectué le 12 décembre dernier. Cependant, ce dernier n’a pas encore réclamé son gain.

Ainsi, il lui reste jusqu’au 9 février prochain, à 23h59 dernier délai, pour se déclarer. Si le gagnant millionnaire ne se manifeste pas, ses gains seront annulés.

Crédit photo : FDJ

En pratique, l’inconnu a remporté le gros lot grâce au code "My Million" qui se trouvait sur sa grille : "QP 012 5788". Ce dernier a finalement validé sa grille dans un des points de vente EuroMillions situé dans le département du Vaucluse. De quoi restreindre le champ de recherche.

Cependant, le fait de ne pas avoir validé sa grille en ligne rend son identification impossible.

Crédit photo : iStock

Un délai de 60 jours pour réclamer son gain

Pour rappel, toute personne qui remporte des gains en jouant à My Million a seulement 60 jours pour se manifester. Une fois le délai écoulé, la somme est versée au Fonds de réserve du jeu correspondant, en l’occurrence ici l’EuroMillions.

Nicolas Robineau, du site Tirage-Gagnant.com, rappelle ainsi que deux gains MyMillion sont restés sans gagnant l’an dernier, l’un en Essonne lors du tirage du 20 mai et l’autre en Gironde le 30 septembre.

Une énorme boulette qui peut s’expliquer « par la non-vérification systématique des joueurs du code My Million avec des tickets jetés trop vite », souligne Nicolas Robineau. Ce dernier précise qu’EuroMillions « comprend un grand nombre de joueurs occasionnels qui vérifient parfois exclusivement les numéros. ». L’erreur à ne pas commettre si vous y jouez, même occasionnellement.

Crédit photo : iStock

Par exemple, un père de famille qui habite dans le Bas-Rhin a fait les frais de la règle des 60 jours. Il devait empocher 73 millions d’euros avec avoir gagné à l’EuroMillions. Ce dernier s’est manifesté avec un mois de retard et n’a donc pas pu récupérer son gain.