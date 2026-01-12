Il fait un saut au casino sur un coup de tête et finit... millionnaire en décrochant une somme record

L'heureux gagnant qui tient son chèque dans les mains

Au lendemain du réveillon de la Saint-Sylvestre, le casino de Deauville a été le théâtre d’une scène incroyable : un joueur a décroché un gain record sur une machine à sous.

Un artisan de 41 ans a commencé la nouvelle année de la plus belle des façons en devenant millionnaire après son passage au casino Barrière de Deauville, dans le Calvados, rapporte Actu Normandie.

Casino Barrière de DeauvilleCrédit Photo : Casino Barrière de Deauville

Il mise trois euros au casino…

L’heureux gagnant s’est rendu dans cet établissement dans l’après-midi du 1ᵉʳ janvier après avoir passé le réveillon avec des membres de sa famille.

D’abord, le principal concerné a tenté sa chance sur une première machine à sous. Mais celui-ci a perdu 200 euros. Il a alors eu l’idée de changer de machine, avant d’opter pour un modèle plus traditionnel.

« Il s’est dit : on ne part pas sans tenter le méga jackpot », se souvient François-Stéphane Vergne, directeur du casino, dans les colonnes du site d’information.

Une fois installé devant l’écran, le quadragénaire a misé trois euros. Une décision qui s’est avérée payante puisque trois sept sont apparus sur une même ligne.

Machine à sousCrédit Photo : iStock

…et décroche un gain record

Cette combinaison gagnante lui a permis de rafler la somme étourdissante de 1,164 million d’euros, soit le plus gros jackpot jamais remporté à une machine à sous au sein du casino de Deauville.

Sous le choc, le vainqueur a été pris en charge par le personnel de l’établissement.

«  Sur des montants pareils, on privilégie la discrétion. On explique surtout qu’il faut différer les décisions, dormir dessus, ne pas s’emballer  », détaille François-Stéphane Vergne.

Avant d’ajouter :

«  C’est aussi exceptionnel pour lui que pour nous. Dans une carrière, on vit ça une fois. Peut-être pas deux ».

Machine à sousCrédit Photo : Casino Barrière de Deauville

Selon les informations du Parisien, le nouveau millionnaire, qui vit dans l’Eure, va utiliser une partie de son argent pour fêter une nouvelle fois Noël avec ses proches, arguant que « 2025 avait été une année difficile qui ne lui avait pas permis de faire plaisir à sa famille autant qu’il l’aurait voulu ».

Un beau programme !

Source : Actu Normandie
Jackpot

