Une femme de 104 ans décède quelques jours après avoir établi un record du monde en parachutisme

Après avoir sauté en parachute à l’âge de 104 ans, Dorothy Hoffner est décédée dans son sommeil. Avant de partir, elle a pu réaliser un dernier rêve.

On vous en parlait il y a quelques jours : Dorothy Hoffner a récemment battu un record du monde impressionnant. Originaire de Chicago, cette femme âgée de 104 a fait un saut en parachute. Elle s’est élancée d’un avion à plus de 4 100 mètres d’altitude et est devenue la personne la plus âgée à sauter en parachute en tandem.

La vieille dame était aux anges après le saut. Ce n’était pas la première fois qu’elle vivait cette expérience puisqu’elle avait déjà sauté en parachute à 100 ans.

“L’âge n’est qu’un chiffre, avait-elle déclaré après son atterrissage. C’était merveilleux là-haut. Tout a été délicieux, merveilleux, on n’aurait pas pu rêver mieux.”

Dorothy est décédée

Quelques jours après cet exploit, nous avons cependant appris une bien triste nouvelle.

Dorothy Hoffner est décédée dans son sommeil seulement 10 jours après son saut, dans la résidence pour personnes âgées où elle vivait.

“Nous sommes profondément attristés par le décès de Dorothy et nous nous sentons honorés d’avoir contribué à faire de son record du monde de saut en parachute une réalité. Le parachutisme est une activité que beaucoup d’entre nous rangent en toute sécurité dans nos listes de choses à faire. Mais Dorothy nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour vivre le frisson de sa vie”, a déclaré la société Skydive Chicago, qui a permis à Dorothy de sauter en parachute.

Pour le moment, son exploit n'a pas été officiellement approuvé par le Guinness des Records. Après confirmation, Dorothy devrait recevoir ce record à titre posthume. Avant de partir, la centenaire a pu réaliser un dernier rêve et prouver qu’il n’est jamais trop tard pour vivre des expériences incroyables.