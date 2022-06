À 103 ans, cette grand-mère devient la personne la plus âgée au monde à effectuer un saut en parachute

À 103 ans, rien ne semble pouvoir arrêter cette grand-mère suédoise. Rut Larsson a effectué son premier saut en parachute, devenant ainsi la personne la plus âgée au monde dans cette discipline, selon le Guinness.

Crédit : snowturtle/ iStock

Dimanche 29 mai, Rut Larsson a profité d’un ciel ensoleillé et dégagé en Suède pour effectuer un saut en parachute. Malgré ses 103 printemps, le défi n’a pas semblé effrayer le moins du monde cette grand-mère.

Direction Motala, une ville située à 240 kilomètres au sud-ouest de Stockholm, la capitale. Motala est idéalement située à l’embouchure de deux lacs, Vättern et Bören. C’est de là qu’a sauté Rut Larsson, à près de 4000 mètres de hauteur.

Un record du monde en parachute à 103 ans et 259 jours

La ville de Motala. Crédit : TripAdvisor

Visiblement, d’après ses premières impressions livrées à l’agence de presse suédoise TT après son saut, Rut Larsson a adoré. « C’était merveilleux de faire cela, j’y pensais depuis longtemps. Tout s’est passé comme prévu », s’est réjouie la grand-mère.

D’après l’agence TT, l’atterrissage du tandem s’est fait en douceur. Au sol, des assistants ont vite accouru vers Rut Larsson afin de lui donner son déambulateur pour l’aider à se relever. De plus, comme le rapporte Ouest France, un représentant du célèbre livre Guinness était présent afin de valider le saut de Rut Larsson. À l'issue de ce saut de près d’une minute en chute libre, Rut Larsson est officiellement devenue la personne la plus âgée du monde, à 103 ans et 259 jours, à effectuer un tel saut en parachute.

Le précédent record de saut était détenu par une personne âgée de 103 ans et 181 jours. Accueillie par ses proches, Rut Larsson a indiqué qu’elle irait fêter cela avec sa famille, présente sur l’aérodrome. « Le fait de glisser lentement vers le bas depuis le haut, je pense que c’est agréable ».