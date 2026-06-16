La femme de 21 ans, qui est morte après une chute de 40 mètres sans élastique, était encore en vie quand elle a été retrouvée

Une infirmière, présente lors de l'accident mortel qui a coûté la vie à Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, a révélé que la jeune femme était encore en vie après sa chute.

Le drame n'en finit plus de faire parler !

Deux jours après la mort accidentelle de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, une jeune femme de 21 ans jetée dans le vide par erreur, lors d'un saut à l'élastique organisé le 13 juin près de São Paulo (Brésil), les questions autour de cet accident rarissime restent sans réponse.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Comment cette tragédie, filmée puis abondamment relayée sur les réseaux sociaux, a-t-elle pu se produire ?

Alors que les trois instructeurs, responsables de la chute mortelle de la victime, ont été arrêtés par la police brésilienne puis inculpés d'homicide involontaire, les circonstances exactes du drame demeurent assez troubles. En attendant que l'enquête fasse toute la lumière sur les faits, les témoignages de personnes présentes sur les lieux affluent. Une infirmière, qui fut l'une des premières à être au chevet de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, a notamment raconté que cette dernière n'était pas morte sur le coup.

Crédit photo : Instagram Maria Eduarda Rodrigues de Freitas

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas était encore en vie après sa terrible chute de 40 m

Rayza Dias se trouvait en effet à quelques dizaines de mètres de là, lorsque la victime est tombée de 40 mètres. Très vite, elle s'est rendue au pied du « pont squelette », point de départ des sauts, pour tenter de venir en aide à la jeune femme.

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Crédit photo : capture d'écran X

Mais pour rejoindre le lieu de la chute, l'infirmière a d'abord dû se frayer un chemin à travers une piste escarpée.

« Tout était recouvert de boue. J’ai continué à descendre, à descendre, nous avons marché jusqu’au bout (...) Je me suis écorché toute la main parce qu'il y a une pente raide en bas et une seule corde pour descendre », a-t-elle ainsi raconté à la chaîne de télévision brésilienne Domingo Espetacular.

Crédit photo : capture d'écran / You Tube

Très marquée, Rayza Dias a poursuivi en expliquant que Maria Eduarda était encore en vie, malgré les polytraumatismes dont elle souffrait après sa terrible chute. Elle a même pu lui parler avant qu'elle ne décède.

« Je lui ai même parlé. J'ai l'habitude de plaisanter en disant : "Personne ne meurt pendant mon service." Et je lui ai dit : "Duda, personne ne meurt pendant mon service." Même si je n'étais pas de service là-bas » (Rayza Dias)

Un témoignage poignant qui souligne l'horreur de cet accident.

Pour rappel, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas n'avait pas été attachée avant d'être jetée dans le vide.