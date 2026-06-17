La caméra de la jeune femme de 21 ans, jetée dans le vide par erreur lors d'un saut à l'élastique, a disparu

Cinq jours après le drame survenu lors d’un saut à l’élastique au Brésil, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur la caméra embarquée que portait la victime.

Les zones d’ombre persistent autour de la mort de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, une Brésilienne de 21 ans décédée le samedi 13 juin 2026 lors d’un saut à l’élastique dans l’État de São Paulo.

Les circonstances du drame ont suscité une vive émotion. La jeune femme a perdu la vie après avoir été jetée dans le vide. Les instructeurs ayant oublié de la relier à la corde de sécurité au moment du saut.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les faits. Les policiers chargés des investigations cherchent notamment à retrouver la caméra que portait la victime lors de l’accident.

🚨 🇧🇷 FLASH : DRAME AU BRÉSIL

UNE JEUNE FEMME DE 21 ANS MEURT APRÈS UNE CHUTE DE 40 MÈTRES ⚠️ 📉



👩‍🦰 Une fin tragique : Une jeune Brésilienne âgée de seulement 21 ans a perdu la vie après avoir chuté d'un pont. Elle est décédée sur le coup lors de l'impact au sol.



❌ Oubli… pic.twitter.com/yocgVtA9la — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) June 14, 2026

La caméra de la victime toujours introuvable

Selon les informations du média local O Globo, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas aurait déboursé un supplément pour immortaliser son saut en vidéo, à l’aide d’une caméra à 360 degrés.

L’équipement, qui pourrait s’avérer déterminant pour l’enquête et constituer une preuve, reste introuvable, selon la police civile.

Mulher morre após ser jogada de altura de 40 metros sem cordas ao tentar pular de rope jump em SP

https://t.co/kUz1s68YkS — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 13, 2026

Ce nouvel élément intervient après des révélations troublantes sur la mort de la victime, qui aurait survécu dans un premier temps après être tombée de 40 mètres.

Ce n’est pas tout. Peu avant la tragédie, une femme terrifiée aurait refusé de sauter à l’élastique, alors que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas se trouvait à proximité.

La suite après cette vidéo

Trois moniteurs mis en cause

Alors que les investigations sont en cours, trois instructeurs sont poursuivis pour homicide involontaire.

Pour l’instant, les moniteurs ne sont pas en mesure d’expliquer pourquoi la corde n’avait pas été attachée à la cliente, ni pourquoi aucune vérification finale de sécurité n’a été effectuée.

« Ils sont en état de choc (…) cela fait des années qu’ils font cela. Il n’y a jamais eu d’événement similaire », a indiqué leur avocat.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram

Reste à voir si la caméra embarquée, une fois retrouvée, apportera des éléments supplémentaires pour retracer les étapes du drame.

Les obsèques de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ont eu lieu le dimanche 14 juin à Jandira, selon nos confrères brésiliens.