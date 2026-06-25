Une femme de 29 ans meurt pendant un exorcisme pratiqué par un ami qui voulait « expulser » les démons qui la possédaient

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Marceli de Oliveira Gottardo

Une Brésilienne de 29 ans est morte lors d’une séance d’exorcisme pratiquée par un ami, le dimanche 21 juin. L’homme affirme avoir tenté de chasser les démons qui, selon lui, la possédaient.

Un scénario terrifiant.

Le drame s’est produit dans la soirée du dimanche 21 juin, dans le quartier de Jardim Limoeiro, dans la municipalité de Serra, située dans l’État d’Espírito Santo, au Brésil, rapporte le Daily Star.

Une Brésilienne de 29 ans retrouvée sans vie dans un appartement

Marceli de Oliveira Gottardo, une Brésilienne de 29 ans, a été retrouvée morte dans un appartement résidentiel après que des voisins, alertés par du bruit et des cris inquiétants, ont contacté la police.

À leur arrivée, les autorités ont fait une macabre découverte : le corps sans vie de la jeune femme.

Plus tôt dans la soirée, aux alentours de 20h40, la victime, qui était encore en vie, aurait poussé des hurlements.

Marceli de Oliveira GottardoCrédit Photo : Redes Sociais

Cette dernière se trouvait dans l’habitation avec Bryan Fernando Gimenez Souza, 26 ans, un ami qu’elle connaissait depuis environ un mois, lorsque le vacarme a commencé.

Selon plusieurs témoignages, les bruits ont cessé après que des résidents ont tenté de joindre les occupants par l’interphone avant de prévenir les forces de l’ordre.

Parallèlement, Bryan aurait demandé de l’aide à un voisin. En entrant dans le logement, ce dernier a découvert Marceli allongée au sol, en proie à des convulsions.

Une étudiante infirmière vivant dans l’immeuble a également été appelée en renfort. Elle a tenté de lui prodiguer les gestes de premiers secours avant l’arrivée des pompiers, mais Marceli a été déclarée morte sur place.

Bryan Fernando Gimenez SouzaCrédit Photo : Newsflash/NX

La suite après cette vidéo

Un exorcisme présumé à l’origine du drame

Comme le précisent nos confrères, l’homme de 26 ans a été arrêté dans la foulée et placé en garde à vue après avoir reconnu avoir agressé la victime.

La défunte portait plusieurs traces de violences, notamment des marques au cou compatibles avec un étranglement, des traumatismes au visage, un saignement à l’oreille et de nombreuses ecchymoses.

L’autopsie de l’Institut médico-légal a toutefois conclu que Marceli était morte d’une hémorragie intracrânienne et d’un traumatisme crânien causés par de violents coups portés avec un objet contondant.

Marceli de Oliveira GottardoCrédit Photo : DR

Lors de son interrogatoire, le suspect a tenté d’expliquer son geste. Il a affirmé que Marceli et lui avaient consommé de la drogue plus tôt dans la journée, une version corroborée par la découverte de cocaïne et d’emballages vides près du canapé.

Selon ses déclarations, il aurait ensuite commencé à croire que son amie était « possédée par des démons ». Cette conviction l’aurait conduit à l’agresser dans ce qu’il décrit comme une tentative d’exorcisme visant à « expulser » les forces du mal.

Mis en examen pour homicide aggravé, il a été placé en détention provisoire, tandis que l’enquête se poursuit.

Brésil
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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