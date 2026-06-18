Drame du saut à l'élastique : un des moniteurs inculpés avait publié une vidéo glaçante avant la mort de l'étudiante de 21 ans

Par  | Partager

Capture d'écran d'une vidéo publiée, en septembre 2022, sur le compte Instragam de Luis Felipe Feliciano Egoroff

L'un des moniteurs, inculpés dans la mort de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, avait fait une blague prophétique et déplacée, peu avant la chute mortelle de la victime.

Le décès accidentel de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, jetée dans le vide par erreur alors qu'elle devait effectuer un saut à l'élastique près de São Paulo, n'en finit plus de défrayer la chronique.

Depuis le drame, survenu le 13 juin sur le pont Skeleton à Limeira, un spot très prisé des amateurs de sensations fortes au Brésil, le mystère entourant la mort de cette jeune étudiante brésilienne de 21 ans perdure.

Alors que l'enquête se poursuit et que les 3 moniteurs, qui supervisaient le saut de Maria Eduarda, ont été inculpés d'homicide, on apprend aujourd'hui que l'un de ces derniers avait fait... une blague douteuse et tristement prophétique, il y a 4 ans.

Décès de Maria Eduarda : le passé trouble d'un des moniteurs inculpés

La suite après cette vidéo

En 2022, Luis Felipe Feliciano Egoroff travaillait déjà comme moniteur pour la société « Entre Cordas », mise en cause dans l'affaire. À l'époque, cet instructeur de 32 ans s'était mis en scène dans une vidéo douteuse et macabre publiée sur Instagram, indique le média brésilien O Globo. Sur ces images, on le voyait ainsi balancer un sac noir, comme s'il s'agissait d'un cadavre dissimulé, du haut du pont Skeleton.

Capture d'écran d'une vidéo publiée, en septembre 2022, sur le compte Instragam de Luis Felipe Feliciano EgoroffCrédit photo : DR

Intitulée « Cacher un corps » selon O Globo, cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux le 23 septembre 2022 et refait surface aujourd'hui, moins d'une semaine après le décès de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. De nombreuses personnes, qui ont pu la consulter, y voient un lien troublant et de mauvais goût avec le drame du 13 juin.

« C’était prophétique, c’est finalement arrivé. La jeune fille est morte comme prévu… Il y a des choses avec lesquelles on ne devrait absolument pas jouer », a ainsi écrit un internaute.

Pour rappel, Luis Felipe Feliciano Egoroff, ainsi que ses deux collègues Vitor de Freitas Goncalves (27 ans) et Maicon Fernandes Cintra (42 ans), sont aujourd'hui accusés d'homicide et ont été placés en détention provisoire.

Brésil
Google Follow Suivez nous sur Google

Céline Gautier

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Les trois moniteurs en train de jeter Maria Eduarda Rodrigues de Freitas lors du saut à l'élastique
La caméra de la jeune femme de 21 ans, jetée dans le vide par erreur lors d'un saut à l'élastique, a disparu
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas
Une femme terrifiée a refusé de sauter à l'élastique, juste avant la mort de l'étudiante de 21 ans, jetée dans le vide par erreur
La femme d&eacute;c&eacute;d&eacute;e lors d&#039;une randonn&eacute;e
Une deuxième femme meurt lors d’une randonnée au Brésil, le lendemain du saut à l’élastique fatal
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quelques minutes avant sa mort
Les 3 hommes qui ont tué une femme de 21 ans, en la jetant dans le vide sans élastique au Brésil, sortent du silence
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quelques minutes avant sa mort
La femme de 21 ans, jetée dans le vide par erreur lors d'un saut à l'élastique, était encore en vie après sa chute