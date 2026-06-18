Drame du saut à l'élastique : un des moniteurs inculpés avait publié une vidéo glaçante avant la mort de l'étudiante de 21 ans

L'un des moniteurs, inculpés dans la mort de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, avait fait une blague prophétique et déplacée, peu avant la chute mortelle de la victime.

Le décès accidentel de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, jetée dans le vide par erreur alors qu'elle devait effectuer un saut à l'élastique près de São Paulo, n'en finit plus de défrayer la chronique.

Depuis le drame, survenu le 13 juin sur le pont Skeleton à Limeira, un spot très prisé des amateurs de sensations fortes au Brésil, le mystère entourant la mort de cette jeune étudiante brésilienne de 21 ans perdure.

Alors que l'enquête se poursuit et que les 3 moniteurs, qui supervisaient le saut de Maria Eduarda, ont été inculpés d'homicide, on apprend aujourd'hui que l'un de ces derniers avait fait... une blague douteuse et tristement prophétique, il y a 4 ans.

🚨 🇧🇷 FLASH : DRAME AU BRÉSIL

UNE JEUNE FEMME DE 21 ANS MEURT APRÈS UNE CHUTE DE 40 MÈTRES ⚠️ 📉



​👩‍🦰 Une fin tragique : Une jeune Brésilienne âgée de seulement 21 ans a perdu la vie après avoir chuté d'un pont. Elle est décédée sur le coup lors de l'impact au sol.



​❌ Oubli… pic.twitter.com/yocgVtA9la — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) June 14, 2026

Décès de Maria Eduarda : le passé trouble d'un des moniteurs inculpés

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En 2022, Luis Felipe Feliciano Egoroff travaillait déjà comme moniteur pour la société « Entre Cordas », mise en cause dans l'affaire. À l'époque, cet instructeur de 32 ans s'était mis en scène dans une vidéo douteuse et macabre publiée sur Instagram, indique le média brésilien O Globo. Sur ces images, on le voyait ainsi balancer un sac noir, comme s'il s'agissait d'un cadavre dissimulé, du haut du pont Skeleton.

Crédit photo : DR

Intitulée « Cacher un corps » selon O Globo, cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux le 23 septembre 2022 et refait surface aujourd'hui, moins d'une semaine après le décès de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. De nombreuses personnes, qui ont pu la consulter, y voient un lien troublant et de mauvais goût avec le drame du 13 juin.

« C’était prophétique, c’est finalement arrivé. La jeune fille est morte comme prévu… Il y a des choses avec lesquelles on ne devrait absolument pas jouer », a ainsi écrit un internaute.

Pour rappel, Luis Felipe Feliciano Egoroff, ainsi que ses deux collègues Vitor de Freitas Goncalves (27 ans) et Maicon Fernandes Cintra (42 ans), sont aujourd'hui accusés d'homicide et ont été placés en détention provisoire.