Elle meurt lors d'un saut à l'élastique car la corde de sécurité n'a pas été attachée

Terrible drame au Brésil : une femme de 36 ans a trouvé la mort lors d’un saut à l’élastique après avoir lâchée sans être attachée.

Attention, les images peuvent choquer.

Ce qui devait être une activité joyeuse s’est transformé en tragédie. Une Brésilienne de 21 ans est morte après que la corde élastique n’a pas été attachée à son harnais, rapporte CNN Brasil.

Crédit Photo : Capture d'écran X

Une chute mortelle de 40 mètres

Les faits se sont produits samedi 13 juin, lors d’un saut à l’élastique dans l’État de São Paulo (Brésil), depuis un pont surnommé « Esqueleto » (« pont du squelette »), situé à Limeira.

La victime, Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 ans, a perdu la vie après avoir été projetée dans le vide, les instructeurs ayant oublié de la relier à la corde de sécurité au moment du saut.

Crédit Photo : Capture d'écran X

La jeune femme a chuté de 40 mètres avant de s’écraser au sol. Malgré l’intervention des témoins, qui ont alerté les secours et pratiqué un massage cardiaque, elle est décédée sur place des suites de polytraumatismes.

Son compagnon, qui a assisté à la scène, a perdu connaissance et a été conduit à l’hôpital.

La suite après cette vidéo

« Une équipe non réglementée »

Une vidéo de la scène montre deux employés de la société « Entre Cordas », chargés de l’activité de saut à l’élastique, en train de maintenir la victime avant sa chute dans le vide.

Ils la lâchent, sans réaliser qu’elle n’est pas attachée au câble élastique, resté sur la plateforme. Ils s’en rendent compte quelques instants plus tard, alors qu’elle chute déjà.

Mulher morre após ser jogada de altura de 40 metros sem cordas ao tentar pular de rope jump em SP

https://t.co/kUz1s68YkS — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 13, 2026

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident. Selon les autorités locales, six personnes ont été interpellées après les faits.

« Il s’agissait d’une équipe non réglementée, qui n’avait même pas l’autorisation d’être présente », a expliqué l’officier de police Andrea Dantas Levy à G1.

Avant d’ajouter :

« Cet accident mortel est survenu aujourd’hui, selon moi, en raison d’un défaut de vérification et de supervision de la mise en place de la corde lors du saut de la victime ».

Crédit Photo : Capture d'écran X

Avant le drame, Eduarda Rodrigues de Freitas avait publié une story sur Instagram depuis le pont. Elle y écrivait : « Qui est le fou qui m’a laissée sauter d’un pont ? », sur un ton humoristique.

Professeure d’éducation physique, elle travaillait dans une salle de sport de la ville de Jandira.