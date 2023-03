Pour la sixième fois consécutive, la Finlande est le pays le plus heureux au monde selon l'ONU

Selon le Rapport mondial sur le bonheur de l’ONU, la Finlande serait le pays le plus heureux du monde. La France, quant à elle, ne fait pas partie du classement.

Chaque année, l’Organisation des Nations Unies dresse un classement des pays les plus heureux au monde. Ce Rapport mondial sur le bonheur est publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies depuis 2012. Il se base sur l’évaluation que font les habitants de leur propre bonheur, ainsi que sur des données économiques et sociales.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Six facteurs clés sont pris en compte : le soutien social, les revenus, la santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption. Un score de satisfaction global est ensuite déterminé d’après des données récoltées sur une période de trois ans.

La Finlande est le pays le plus heureux du monde

Le rapport pour l’année 2023 est paru ce lundi 20 mars et pour la sixième fois consécutive, la Finlande décroche la première place du classement. Les pays d’Europe du Nord dominent largement le reste du globe puisque le Danemark est situé en deuxième position, suivi de l’Islande.

Crédit photo : iStock

La quatrième place est accordée à Israël qui obtient une hausse de cinq places par rapport à l’année dernière. On retrouve ensuite successivement les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, la Suisse, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande.

“Les pays nordiques ont le niveau de bien-être le plus élevé, bien qu’ils ne soient pas plus riches que beaucoup d’autres pays. Mais ils ont des niveaux plus élevés de confiance, de respect mutuel et d’entraide”, détaille le rapport.

La France ne fait pas partie du classement

Cette année, la France n’est plus dans le classement contrairement à l’année dernière, où elle occupait la 20ème place, son meilleur score depuis la création de l’enquête. Ce dernier n’a baissé que de 0,02 points mais la France a été dépassée par la Lituanie qui est fortement remonté cette année.

Crédit photo : iStock

Dans le monde en général et pour la deuxième année consécutive, on observe plus d’actes de générosité comme le fait d’aider un étranger, de faire un don à une association caritative ou de faire du bénévolat, et ce malgré la pandémie et les crises économiques et sociales.