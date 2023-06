La journaliste et femme de lettre Claude Sarraute est morte à l'âge de 95 ans

Claude Sarraute est décédée dans la nuit de lundi à mardi à Paris. Elle avait 95 ans.

Elle était l’un des visages féminins les plus familiers du PAF.

La journaliste Claude Sarraute est décédée la nuit dernière à l’âge de 95 ans à son domicile parisien, a fait savoir sa famille ce mardi 20 juin.

Femme de lettres, elle a notamment collaboré au journal Le Monde pendant 35 ans.

Elle était surtout connue du grand public pour sa participation aux émissions populaires de Laurent Ruquier, comme « On a tout essayé », ou encore « On va s’gêner ».

Mort de Claude Sarraute, journaliste et romancière française https://t.co/wVJppmhgJ5 pic.twitter.com/t1MY58E0cz — RFI (@RFI) June 20, 2023

Née le 24 juillet dans le très chic XVIe arrondissement de la capitale, Claude Sarraute a grandi entourée de ses deux sœurs (Anne et Dominique) au sein d’une famille bourgeoise et cultivée, dans laquelle la littérature est très présente.

Sa mère n’est autre que la romancière Nathalie Sarraute (1900-1999) - née Natalia Illitchna Tcherniak en Russie - connue pour avoir été l’une des figures de proue du « Nouveau Roman », ce courant littéraire opposé à l’existentialisme qui est né de la rupture des codes romanesques traditionnels.

Après avoir été scolarisée à l’École alsacienne, elle effectue de brillantes études en facultés de lettres et de droit, elle décroche une licence d’anglais puis décide, en 1949, d’embrasser une carrière de comédienne au théâtre. Celle-ci ne dure que 3 ans, puis Claude Sarraute s’oriente alors vers le journalisme.

Travaillant d’abord pour le compte de journaux anglophones, elle intègre par la suite la rédaction Du Monde, en 1953.

Elle y restera l’essentiel de sa carrière, s’occupant notamment des rubriques « spectacles » et « télévision ». Claude Sarraute y écrira également des billets d’humeur quotidien en tant qu’éditorialiste jusqu’en 1986.

Elle fait ses débuts à la télévision dans les années 1990 puis devient une figure incontournable des « Grosses têtes » sur RTL.

Elle intègre ensuite le casting des chroniqueurs de Laurent Ruquier et participera régulièrement, entre 1995 et 2018, aux émissions de radio de ce dernier, comme « Rien à cirer » sur France Inter, puis « On va s’gêner » sur Europe 1, ou encore de télévision, notamment « On a tout essayé » et « On n’a pas tout dit » sur France 2.

Également écrivaine, elle rédigera plus d’une douzaine d’ouvrages tout au long de sa vie.

Ces dernières années, sa santé déclinante l’avait tenue éloignée de ses activités.

Mariée à 3 reprises, Claude Sarraute était mère de quatre enfants dont le journaliste sportif Martin Tzara, figure du service des sports de TF1.