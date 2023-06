L'humoriste Guillaume Bats, qui était atteint de la maladie des os de verre, est décédé à l'âge de 36 ans

On a appris tôt ce matin le décès de l'humoriste Guillaume Bats qui s'en est allé à l'âge de 36 ans.

L'humour français est en deuil !

L'humoriste Guillaume Bats, atteint de la maladie des os de verre, est décédé ce jeudi 1er juin à l'âge de 36 ans.

DÉCÈS : L'humoriste Guillaume Bats, atteint de la maladie des os de verre, est mort à l'âge de 36 ans (production). pic.twitter.com/1zjPczkHw6 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 2, 2023

C'est sa boîte de production « Dark Smile » qui a annoncé la triste nouvelle sur la page facebook du comique originaire de Champagne-Ardenne.

« C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l’apprendraient par le biais de ce message. Nous trouvions important pour lui et pour sa mémoire que cela n’arrive pas d’abord par voie de presse », peut-on lire ainsi sur la publication.

« L’événement étant récent nous n’avons pas encore l’ensemble des détails ayant trait à ses funérailles, et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement (...) Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs », précise par ailleurs la boîte de production.

Le décès prématuré de Guillaume Bats intervient alors qu'il présentait actuellement son tout nouveau spectacle intitulé « Inchallah », partout en France.

L'humoriste Guillaume Bats est mort

Né le 14 avril 1987 à Reims (Marne), Guillaume Batreau (de son vrai nom) vient au monde avec une ostéogenèse imparfaite, une affection génétique plus communément appelée « maladie des os de verre ».

Ses parents le placent à la DDASS alors qu’il n’est âgé que d’un an, le séparant ainsi de son frère jumeau (faux) qui ne souffre, lui, d’aucune pathologie. Il reste dans le giron de l’assistance publique jusqu’à l’âge de 4 ans avant d’être placé dans un orphelinat, qui s’en occupe la semaine, tout en étant confié à une famille d’accueil le week-end.

À 7 ans, il est accueilli de manière permanente au sein de cette famille mais doit la quitter deux ans plus tard. Après avoir été ballotté à droite et à gauche, il va finalement atterrir, à 11 ans, chez une dame d’un certain âge qui a déjà de grands enfants.

Cette dernière - qu’il considérait comme sa « mère de cœur » qui a « toujours cru en (lui) » - va alors l’élever jusqu’à sa majorité.

Crédit photo : DR

C’est à l’adolescence qu’il découvre la scène en jouant dans des spectacles amateurs de théâtre, notamment à la MJF de Montmirail (Marne). En 2007, à l’âge de 20 ans, il décroche son Baccalauréat littéraire puis décide de partir à Paris pour y suivre des études supérieures à la Sorbonne.

Dans la capitale, il commence à écrire ses premiers sketchs tout en poursuivant son cursus. Rapidement repéré, il fait la première partie de plusieurs humoristes de renom, dont Jean-Marie Bigard, Anthony Kavanagh, Éric Antoine, le Comte de Bouderbala et surtout Jérémy Ferrari, avec lequel il se lie d’amitié.

Les deux comiques n’auront de cesse de collaborer à partir de 2014. Guillaume Bats alternant le plus souvent entre ses propres dates de spectacle et les premières parties de son compère.

C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’il avait co-écrit son premier one man show « Hors cadre » (2018), mais aussi son dernier spectacle baptisé « Inchallah », dont la tournée venait juste de commencer.

Guillaume Bats laissera surtout l’image d’un humoriste bourré d’autodérision et qui aura fait évoluer les mentalités sur le sujet délicat et parfois tabou du handicap.