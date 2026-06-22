La police donne des nouvelles du petit garçon de 3 ans jeté dans l'enclos des crocodiles au zoo

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Crocodiles dans une réserve

Après l'effroyable incident qui a eu lieu dans un zoo avec des crocodiles le 18 juin dernier, la police a donné des nouvelles du petit garçon de trois ans qui a été poussé volontairement.

Un incident qui a choqué le pays

L’histoire a ému toute la Grande-Bretagne la semaine dernière. Pour rappel, un homme de 30 ans a délibérément poussé un enfant de 3 ans dans l’enclos des crocodiles du zoo « Johnsons of Old Hurst » dans le comté de Cambridge.

Si l’homme a été arrêté avant d’être remis en liberté, c’est la santé du petit garçon qui inquiète. Rapidement, l’enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est dans un état critique mais stable.

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L’enfant a eu de la chance, selon un expert

Mains d'un enfant malade à l'hôpitalCrédit photo : Golfcuk/ iStock

Moins de cinq jours après ce qui a été qualifié de « tentative de meurtre », on en sait plus sur la situation du petit garçon. La police de Cambridgeshire a déclaré dans un communiqué : « L'état de santé du garçon n'est plus critique ; il est stable à l'hôpital. »

Le zoo ainsi que l’opinion publique seront sans doute ravis de constater que la victime va mieux. Après l’incident, le zoo avait d’ailleurs publié un message de soutien à l’enfant.

« Nos pensées et nos prières accompagnent le garçon et sa famille après l'incident survenu aujourd'hui. Par respect pour la famille, notre serre tropicale restera fermée jusqu'à nouvel ordre. »

Selon un expert des reptiles interrogé par le Daily Mail, le petit garçon a eu beaucoup de chance. Il pense que ce dernier est d’abord tombé sur le béton avant de tomber à l’eau. « Je ne m'attendrais pas à ce qu'ils mangent un enfant, mais ils mordraient un enfant s'il atterrissait sur eux ou à côté d’eux. » L’enfant doit en partie la vie à l’épouse du propriétaire du zoo qui n’a pas hésité à plonger pour le secourir.

Quant à l'homme qui aurait poussé l'enfant de 3 ans, on ne sait pas encore s'il sera condamné par la justice...

Crocodile
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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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