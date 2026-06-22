La police donne des nouvelles du petit garçon de 3 ans jeté dans l'enclos des crocodiles au zoo

Après l'effroyable incident qui a eu lieu dans un zoo avec des crocodiles le 18 juin dernier, la police a donné des nouvelles du petit garçon de trois ans qui a été poussé volontairement.

Un incident qui a choqué le pays

L’histoire a ému toute la Grande-Bretagne la semaine dernière. Pour rappel, un homme de 30 ans a délibérément poussé un enfant de 3 ans dans l’enclos des crocodiles du zoo « Johnsons of Old Hurst » dans le comté de Cambridge.

Si l’homme a été arrêté avant d’être remis en liberté, c’est la santé du petit garçon qui inquiète. Rapidement, l’enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est dans un état critique mais stable.

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L’enfant a eu de la chance, selon un expert

Crédit photo : Golfcuk/ iStock

Moins de cinq jours après ce qui a été qualifié de « tentative de meurtre », on en sait plus sur la situation du petit garçon. La police de Cambridgeshire a déclaré dans un communiqué : « L'état de santé du garçon n'est plus critique ; il est stable à l'hôpital. »

Le zoo ainsi que l’opinion publique seront sans doute ravis de constater que la victime va mieux. Après l’incident, le zoo avait d’ailleurs publié un message de soutien à l’enfant.

« Nos pensées et nos prières accompagnent le garçon et sa famille après l'incident survenu aujourd'hui. Par respect pour la famille, notre serre tropicale restera fermée jusqu'à nouvel ordre. »

Selon un expert des reptiles interrogé par le Daily Mail, le petit garçon a eu beaucoup de chance. Il pense que ce dernier est d’abord tombé sur le béton avant de tomber à l’eau. « Je ne m'attendrais pas à ce qu'ils mangent un enfant, mais ils mordraient un enfant s'il atterrissait sur eux ou à côté d’eux. » L’enfant doit en partie la vie à l’épouse du propriétaire du zoo qui n’a pas hésité à plonger pour le secourir.

Quant à l'homme qui aurait poussé l'enfant de 3 ans, on ne sait pas encore s'il sera condamné par la justice...