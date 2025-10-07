Cet influenceur se bat avec des crocodiles à mains nues, ses vidéos font scandale en Australie

Suivi par plus de plus 15 millions d’abonnés sur Instagram, l’influenceur américain Mike Holston, alias “The Real Tarzan”, est sous le feu des critiques en Australie, à cause des dernières vidéos où il entreprend la capture de crocodiles sauvages à mains nues, dans le Queensland.

Pour ses abonnés, Mike Holston est le Tarzan des temps modernes, comme le laisse penser son pseudonyme sur les réseaux sociaux. Ses contenus, qui cumulent des millions de vue, le montrent régulièrement au plus près des animaux, même les plus sauvages, à la quête d’interactions avec eux.

Âgé de 31 ans, Mike Holston se définit comme un amoureux des animaux et un défenseur de l’environnement. Biberonné aux programmes animaliers, il a toujours été fasciné à l’idée de pouvoir communiquer avec la faune sauvage. Une passion qui l'a mené à la création de contenus sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Instagram / therealtarzan

Il a notamment étudié la biologie au Gainesville State College, en Géorgie, et a travaillé comme soigneur animalier à Miami, au sein de la Fondation pour la vie sauvage de Mario et Maria Tabraue. En 2018, le vidéaste avait été largement félicité pour avoir participé à un sauvetage de 200 iguanes en Floride.

The Real Tarzan vs crocodiles

C’est dire si sa vie tourne essentiellement autour des animaux. Seulement voilà, ce mode de vie l’amène parfois à trop se familiariser avec les animaux, comme s’il était une espèce animale parmi d’autres, à l’état sauvage. Récemment, il a publié des vidéos le montrant en train de capturer des crocodiles sauvages du Queensland, en Australie, à mains nues.

Des images qui ont inévitablement provoqué un scandale en Australie. Le Premier ministre de l’Etat du Queensland, David Crisafulli, a lui-même réagi et condamné un comportement à la fois dangereux et illégal.

« Quiconque nuit à la faune sauvage pour le plaisir est un imbécile »

Le ministère de l’environnement du Queensland a confirmé enquêter sur les deux vidéos de Mike Holston circulant sur les réseaux sociaux, rappelant que la manipulation de crocodiles est interdite sans permis et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 37 500 dollars australiens (près de 21 000 euros).

Plusieurs organisations de défense animale, dont PETA Australia, ont réclamé l’expulsion de Mike Holston du pays et une interdiction de séjour.

« Les crocodiles méritent de vivre en paix sans craindre que des influenceurs en visite ne les attaquent et ne les maltraitent »

En mars, une autre influenceuse américaine avait déjà suscité l'indignation en Australie après la diffusion d'une vidéo la montrant en train de déranger un bébé wombat.

Crédit photo : Instagram / therealtarzan

De son côté, Mike Holston n’en est pas à sa première polémique, malgré son amour pour les animaux. En 2019, il avait déjà provoqué un scandale avec la vidéo d’un jeune chimpanzé utilisant un smartphone et scrollant sur Instagram.