L'homme soupçonné d'avoir jeté un garçon de 3 ans dans l'enclos des crocodiles a été remis en liberté

Au lendemain de l’incident grave survenu au zoo de « Johnsons of Old Hurst », l’homme soupçonné d’avoir jeté le garçon de 3 ans dans l'enclos des crocodiles a été remis en liberté sous caution d’après les autorités.

Le drame a été évité de peu ! Aujourd’hui, l’enquête suit son cours afin d’éclaircir les circonstances de l’accident survenu ce jeudi 18 juin au zoo « Johnsons of Old Hurst », dans le comté de Cambridge, en Angleterre.

Un jeune garçon s’est retrouvé dans l’enclos des crocodiles, où il aurait été attaqué par au moins l’un des reptiles, avant d’être sauvé héroïquement par la femme du directeur du zoo. Subissant de graves blessures, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il se trouve toujours dans un état critique, mais stable.

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Très rapidement, un homme de 30 a été arrêté, soupçonné d’avoir jeté l’enfant, avec lequel il n’aurait aucun lien, dans l’enclos des crocodiles.

Le suspect “inapte” à être interrogé

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Poursuivi pour tentative de meurtre, il a toutefois été jugé « inapte à être interrogé » et a été remis en liberté sous caution jusqu'au 18 septembre, ont indiqué les autorités.

Crédit photo : Johnsons of Old Hurst

Un porte-parole de la police a déclaré que les enquêteurs ne pensaient pas que l'homme connaissait l'enfant blessé. L'inspectrice Verity McCann a déclaré :

« Notre enquête se poursuit tandis que nous continuons à faire la lumière sur les circonstances de cet incident bouleversant. Nos pensées vont au garçon et à sa famille, et des agents spécialisés continuent de les soutenir dans cette épreuve. »

L'enclos des crocodiles a été fermé « par respect pour la famille » sur la décision du zoo, bien que la police ait confirmé que les animaux impliqués malgré eux n'avaient ni été tués ni saisis.