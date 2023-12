“La vulgarité et la provocation ont toujours été son fonds de commerce” : Sophie Marceau raconte son expérience avec Gérard Depardieu

Dans une interview pour Paris-Match, Sophie Marceau est revenue sur l’affaire Gérard Depardieu, avec laquelle elle a travaillé en 1985 sur le film “Police”. Une expérience négative !

Âgée de 57 ans, l’actrice Sophie Marceau est certainement une monstre sacrée de cinéma. Assez discrète dans les médias généralement, elle a accordé une interview à Paris-Match pour donner son opinion sur la controverse entourant Gérard Depardieu et sur la tribune signée par une soixantes de personnalités issues de la culture pour le défendre.

Contrairement à cette tribune, Sophie Marceau n’y va pas par quatre chemins pour décrire la personnalité de Gérard Depardieu, avec lequel elle a travaillé sur le film “Police” en 1985. Ce long-métrage reste le seul où les deux vedettes ont partagé l’affiche. La raison ? Sophie Marceau a tout simplement refusé de tourner d’autres films avec lui !

À l’époque, elle était âgée de 19 ans et s’était exprimée à l’issue du tournage, révélant une “attitude grossière et très déplacée” : “Beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste”, disait-elle dans une interview pour Le Monde, quelques années plus tard.

Crédit photo : DR

“Tout le monde trouvait ça normal”

Elle se rappelle que “tout le monde riait avec lui, tout le monde l’aimait pour ça, tout le monde l’applaudissait pour ce qu’il était. Et tout le monde trouvait ça normal !”. Seulement voilà, les temps ont changé et sexualiser des jeunes filles, ce ne peut plus être acceptable.

En découvrant la polémique sur Gérard Depardieu, Sophie Marceau était loin d’être étonnée : “La vulgarité et la provocation ont toujours été son fonds de commerce. Aujourd’hui, on l’accuse de ce pour quoi on l’a encensé”, dit-elle dans Paris-Match.

Si elle indique ne pas vouloir “lui tendre la perche ni l’enterrer”, elle se félicite de voir des femmes prendre de plus en plus la parole pour dénoncer ces agissements : “Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Pialat, tu ne traites pas les gens comme ça, point barre”.