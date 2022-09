Rentrée scolaire : des fournitures offertes aux élèves qui entrent en sixième en Charente pour contrer l'inflation

À l’occasion de la rentrée scolaire, le département de la Charente a décidé d’offrir un kit de fournitures scolaires à tous les élèves qui entraient en sixième, au collège.

L’heure de la rentrée a sonné ! Ce jeudi 1er septembre, près de 12 millions d’enfants français sont retournés sur les bancs de l’école et ont dit au revoir aux vacances. Pour que tout soit prêt pour la rentrée, toutes les familles du pays se sont rendues dans les grandes surfaces pour acheter les fournitures scolaires dont leurs enfants auront besoin.

Crédit photo : iStock

En Charente, le Conseil départemental a allégé cette contrainte et a offert un soutien financier à certains parents, dont les enfants vont au collège pour la première fois cette année et entrent en classe de sixième.

Des fournitures scolaires offertes aux sixièmes

Cette décision a été prise afin de contrer l’augmentation des prix des fournitures scolaires, causée par l’inflation. Selon l’association Familles de France, les coûts des fournitures auraient augmenté de 4,24% cette année. Ainsi, le prix de la rentrée pour un enfant entrant au collège est estimé à 208,12 euros.

Crédit photo : iStock

Les fournitures choisies ont été sélectionnées en accord avec le Ministère de l'Éducation nationale. Parmi les objets offerts, on retrouve un stylo 4 couleurs, des paquets de feuilles simples et doubles à grands carreaux, un paquet de pochettes plastique, une clé USB, des écouteurs et un kit de géométrie contenant une règle de 30 centimètres, une équerre, un rapporteur et un compas.

Toutes les fournitures scolaires ont été distribuées dans un sac en tissu réutilisable.

4 000 collégiens concernés

Pour donner ces fournitures, le président du Conseil départemental de Charente Philippe Bouty, s’est rendu sur place le jour de la rentrée. Il est allé au collège Romain-Rolland, à Soyaux, pour distribuer ces objets aux élèves. Au total, 4 000 collégiens ont pu bénéficier de ce kit de fournitures cette année.

Pour éviter que les parents des élèves concernés n’achètent des objets en avance, une liste restreinte des fournitures à acheter avait été envoyée par les établissements scolaires. L’opération du Conseil départemental sera renouvelée l’année prochaine et l’on estime que 13 000 collégiens pourraient bénéficier de ce kit indispensable.