Lille : les parents d'élèves n'auront pas à acheter de fournitures scolaires cette année, elles seront fournies gratuitement aux élèves

Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Lille va acheter les fournitures scolaires pour tous les enfants des écoles primaires. Cette mesure est prise pour garantir la justice sociale et s'inscrit dans une démarche écologique.

En 2021, les parents d’élèves des écoles lilloises n’ont pas eu à se rendre dans les magasins la veille de la rentrée scolaire pour acheter des fournitures à leurs enfants. En effet, la ville avait décidé d’acheter ces fournitures à la place des parents. Cette idée a été qualifiée de « révolutionnaire » par Jean-Yves Guéant, président de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Nord.

Crédit photo : iStock

Cette mesure a été reconduite pour cette année 2022. Pour la rentrée prochaine, les fournitures scolaires seront gratuites pour les élèves des écoles de Lille, Lomme et Hellemmes. Ainsi, les enfants auront juste à apporter un cartable, une trousse vide et un agenda. Les autres fournitures seront disponibles gratuitement et distribuées dans les classes le jour de la rentrée.

« La reconduction de cette mesure, première nationale, est une excellente nouvelle ! Cela va aider l’ensemble des élèves. J’aimerais tellement que les autres mairies en fassent autant », a confié Jean-Yves Guéant.

Les fournitures scolaires gratuites à Lille

Cette mesure a été prise pour permettre aux familles de faire des économies et de diminuer leur budget scolaire. Selon la mairie de Lille, les fournitures scolaires sont souvent coûteuses et peuvent être une « source de discriminations et d’inégalités au sein même de l’école ».

Crédit photo : iStock

Pour permettre aux enfants d’avoir des affaires dans les écoles, la ville a mobilisé 600 000 euros à Lille, 100 000 euros à Lomme et 70 000 euros pour Hellemmes. En plus de garantir la justice sociale, cette mesure s’inscrit également dans une démarche écologique, puisque les parents n’auront pas besoin d’acheter des affaires neuves. En plus de cela, la ville de Lille encourage les enseignants à privilégier les fournitures avec un faible impact environnemental, pour une utilisation plus durable des affaires scolaires.

Enfin, des ateliers de customisation et de réparation seront proposés le 2 juillet prochain, afin de donner une seconde vie aux cartables, trousses et sacs de sport, pour qu’ils puissent être réutilisés à la rentrée prochaine.