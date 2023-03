Les mots touchants du journaliste Olivier Dubois, libéré après avoir été retenu en otage 2 ans au Sahel

Lundi 20 mars, le journaliste Olivier Dubois a retrouvé la liberté après avoir été retenu en otage pendant 711 jours au Sahel.

Olivier Dubois est un journaliste français indépendant qui travaillait à la pige et qui écrivait pour le quotidien Libération et les hebdomadaires Le Point et Jeune Afrique. L’homme travaillait et vivait au Mali depuis 2015.

Le 8 avril 2021, Olivier Dubois s’est rendu à Gao, dans le nord du Mali, pour interviewer un cadre jihadiste. Malgré toutes les précautions prises, il a été enlevé par un Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (GSIM), une alliance liée à Al-Qaida. Depuis, le journaliste était retenu en otage et peu de nouvelles étaient diffusées sur son état de santé.

Crédit photo : AFP

Un an après son enlèvement, une vidéo a été diffusée le 13 mars 2022 sur les réseaux sociaux. Sur les images, on pouvait voir Olivier Dubois qui semblait être en bonne santé. L’homme s’est adressé à sa famille et au gouvernement français, demandant de « continuer à faire son possible » pour sa libération.

Le journaliste recevait des messages de ses proches via Radio France Internationale (RDI), jusqu’à ce que la diffusion soit suspendue le 17 mars 2022 à cause de tensions avec la France. Depuis, des nouvelles rassurantes étaient divulguées sur le journaliste, mais la durée de sa captivité restait inquiétante.

Un otage libéré après 2 ans de captivité

Finalement, Olivier Dubois a été libéré ce lundi 20 mars. Il est arrivé en France en avion et s’est montré souriant et visiblement ému à son arrivée sur le territoire.

« Je me sens fatigué mais je vais bien. C’est énorme pour moi d’être là, d’être libre. Je voulais rendre hommage au Niger pour son savoir-faire dans cette mission délicate et rendre hommage à la France et à tous ceux qui m’ont permis d’être là aujourd’hui », a déclaré Olivier Dubois.

Olivier Dubois remercie le Niger, remercie la France. "Je ne pense qu'à ma famille depuis deux ans", dit il, avant de remercier aussi @RFI qui lui a permis de garder contact avec les siens durant ces deux années pic.twitter.com/sL18YfAxcJ — Stanislas Poyet (@stanislas_poyet) March 20, 2023

La détention d’Olivier Dubois a été la plus longue prise d’otage pour un journaliste français depuis la guerre au Liban. Sa libération est un immense soulagement pour sa famille.

« C’est juste incroyable, c’est quelque chose que l’on attendait depuis deux ans. Pour lui, le cauchemar est terminé, et pour sa famille aussi. Il va pouvoir reprendre sa vie, même si ce sera difficile pour lui d’oublier ça », a confié à l’AFP la soeur d’Olivier Dubois, Canèle Bernard.

L’Américain Jeffery Woodke a également été libéré aux côtés d’Olivier Dubois. Cet humanitaire qui vient en aide aux populations nomades au Niger a été enlevé le 14 octobre 2016 par un groupe jihadiste. Il a finalement été libéré et les deux otages ont été récupérés sains et saufs.