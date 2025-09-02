Face à la polémique, le millionnaire qui a volé la casquette offerte par un joueur à un enfant présente ses excuses

Jeudi 28 août, lors d’un match de l’US Open, le millionnaire Piotr Szczerek a volé la casquette qu’un joueur de tennis a offert à un enfant dans les tribunes. Il a finalement présenté ses excuses.

C’est une vidéo qui est rapidement devenue virale : jeudi 28 août, lors d’un match de tennis dans le cadre du tournoi de l’US Open, un millionnaire a volé une casquette offerte par un joueur à un enfant dans les tribunes. Filmée, la scène a largement été partagée sur les réseaux sociaux.

Sur les images, on peut voir l’homme prendre la casquette des mains de l’enfant stupéfait, pour la glisser dans le sac de la femme qui l’accompagnait. Cet homme n’est autre que le millionnaire Piotr Szczerek, PDG de l’entreprise Drogbuk. Comme on peut s’y attendre, cette séquence a enflammé les réseaux sociaux et les internautes ont été nombreux à critiquer le geste révoltant du PDG.

NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open.



Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag.



"After the match, I didn't record that my cap didn't… pic.twitter.com/JE5vGxjNxg — Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2025

Une première déclaration révoltante

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un premier message a circulé sur les réseaux sociaux, dans lequel Piotr Szczerek aurait pris la parole à ce sujet. Il aurait tenu à expliquer son acte, sans aucun remord, en ajoutant que toutes les personnes qui commenteraient cette histoire à son désavantage seraient poursuivies en justice.

“Comme je l’ai toujours dit, dans la vie, le premier arrivé est le premier servi !” aurait-il déclaré.

Il présente ses excuses

Finalement, quelques jours après cette déclaration, Piotr Szczerek a présenté ses excuses.

“Je tiens à présenter mes plus sincères excuses au jeune garçon, à sa famille, à tous les supporters et au joueur lui-même. J’assure l’entière responsabilité de mon manque de jugement et de mes actes blessants”, a-t-il déclaré dans un message publié ce lundi 1er septembre sur Facebook.

Le PDG affirme qu’il n’avait “pas l’intention” de voler la casquette d’un enfant mais qu’il s’est “laissé emporter par le feu du moment et la joie de la victoire”. Il explique également qu’il a cru que le tennisman lui offrait sa casquette pour qu’il la donne à ses enfants. Enfin, le millionnaire affirme que cette déclaration est la seule qu'il ait faite à ce sujet, comme le rapporte le Huffington Post. Ainsi, il n'était pas l'auteur du premier message qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Pour se racheter, Piotr Szczerek a renvoyé la casquette au garçon tout en présentant une nouvelle fois ses excuses à sa famille.