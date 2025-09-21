Il réactive son compte de 1000 bitcoins pour la première fois en 12 ans, et est choqué de découvrir combien ils valent aujourd'hui

Par ·

Des bitcoins

Un homme a récemment réactivé son compte crypto, qui contenait 1 000 bictoins, et a été choqué de découvrir leur valeur aujourd’hui puisqu’il est devenu… millionnaire.

Que se passe-t-il si vous laissez votre compte crypto en sommeil pendant plusieurs années ? Un homme a fait l’expérience : il a réactivé son compte crypto inactif depuis 12 ans, sur lequel il détenait 1 000 bictoins. À l’époque, en 2013, un bitcoin valait 847 dollars.

Les bitcoins sont de précieuses ressources, comme le montre cet homme qui a passé 12 ans à essayer de récupérer son disque dur contenant 742 millions d'euros de bitcoins, jeté par sa compagne.

Des bitcoinsCrédit photo : iStock

À sa grande surprise, le bitcoin a pris de la valeur au fil des années. Lorsqu’il a transféré l’ensemble de ses bictoins vers deux portefeuilles cryptos, il a découvert que cette année, le bitcoin a dépassé les 117 000 dollars. Ainsi, il a gagné 117 millions de dollars, soit près de 99 millions d’euros.

Il devient millionnaire

Comme l’explique 20 Minutes, dans le monde de la cryptomonnaie, une personne qui détient au moins 1 000 bitcoins porte le nom de “baleine”. Les mouvements financiers des baleines peuvent avoir un impact important sur le marché des cryptomonnaies. Ces dernières années, de plus en plus de baleines réactivent leurs comptes inactifs.

Si ce transfert est important, il ne s’agit pas du plus gros de l’année. Début juillet, 80 000 bitcoins qui étaient sur un compte inactif depuis 14 ans ont été déplacés, pour une valeur de 8,6 milliards de dollars.

“C’est le transfert de bitcoins le plus important de l’histoire”, avait déclaré Julio Moreno, directeur de la recherche chez CryptoQuant, à BFMTV.

Des transactions importantes qui pourraient en faire rêver plus d’un.

Source : BFMTV
Suivez nous sur Google News
Millionnaire
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
L'homme vole la casquette
Face à la polémique, le millionnaire qui a volé la casquette offerte par un joueur à un enfant présente ses excuses
Capture d'écran montrant le millionnaire voler la casquette
VIDÉO : un millionnaire vole la casquette offerte par un joueur à un enfant... et publie un message révoltant pour expliquer son geste
Paul Corcoran
Il achète deux tickets de loterie par erreur... et remporte 2 millions de dollars
Le groupe des 15 collègues ayant remporté la loterie
« Nous sommes millionnaires » : quinze collègues gagnent à la loterie et se partagent 12 millions d'euros
Un homme choqué devant son smartphone
Il possède un ticket de Loto gagnant de 1 million d'euros... mais hésite à récupérer ses gains