Il réactive son compte de 1000 bitcoins pour la première fois en 12 ans, et est choqué de découvrir combien ils valent aujourd'hui

Un homme a récemment réactivé son compte crypto, qui contenait 1 000 bictoins, et a été choqué de découvrir leur valeur aujourd’hui puisqu’il est devenu… millionnaire.

Que se passe-t-il si vous laissez votre compte crypto en sommeil pendant plusieurs années ? Un homme a fait l’expérience : il a réactivé son compte crypto inactif depuis 12 ans, sur lequel il détenait 1 000 bictoins. À l’époque, en 2013, un bitcoin valait 847 dollars.

Les bitcoins sont de précieuses ressources, comme le montre cet homme qui a passé 12 ans à essayer de récupérer son disque dur contenant 742 millions d'euros de bitcoins, jeté par sa compagne.

Crédit photo : iStock

À sa grande surprise, le bitcoin a pris de la valeur au fil des années. Lorsqu’il a transféré l’ensemble de ses bictoins vers deux portefeuilles cryptos, il a découvert que cette année, le bitcoin a dépassé les 117 000 dollars. Ainsi, il a gagné 117 millions de dollars, soit près de 99 millions d’euros.

Il devient millionnaire

Comme l’explique 20 Minutes, dans le monde de la cryptomonnaie, une personne qui détient au moins 1 000 bitcoins porte le nom de “baleine”. Les mouvements financiers des baleines peuvent avoir un impact important sur le marché des cryptomonnaies. Ces dernières années, de plus en plus de baleines réactivent leurs comptes inactifs.

Si ce transfert est important, il ne s’agit pas du plus gros de l’année. Début juillet, 80 000 bitcoins qui étaient sur un compte inactif depuis 14 ans ont été déplacés, pour une valeur de 8,6 milliards de dollars.

“C’est le transfert de bitcoins le plus important de l’histoire”, avait déclaré Julio Moreno, directeur de la recherche chez CryptoQuant, à BFMTV.

Des transactions importantes qui pourraient en faire rêver plus d’un.