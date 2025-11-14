Ils cachent leur ticket Loto gagnant de 1,5 million d'euros dans un endroit improbable

Depuis la mise en jeu du Loto du patrimoine, trois personnes ont remporté 1,5 million d’euros. L’un des gagnants a caché son ticket dans un endroit improbable en attendant de recevoir ses gains.

“Mission patrimoine” est un jeu à gratter commercialisé par la Française des Jeux qui permet de récolter de l’argent pour préserver le patrimoine français. La huitième édition du jeu a été lancée le 1er septembre dernier et permet de gagner jusqu’à 1,5 million d’euros pour une mise de 15 euros. Une somme remportée l’année dernière par une habituée des jeux à gratter qui avait décidé de changer de jeu pour la première fois.

Crédit photo : Française des Jeux

Depuis septembre, trois gagnants ont déjà remporté cette très belle somme, selon une communication de la FDJ ce jeudi 13 novembre. Deux gagnants ont acheté leur ticket dans un point de vente et le troisième a tenté sa chance sur internet.

Une cachette improbable

Les premiers gagnants, originaires de Loire-Atlantique, ont acheté plusieurs jeux à gratter. Sur le dernier, ils ont découvert qu’ils avaient remporté 150 000 euros, avant de s’apercevoir que cette somme était multipliée par 10 grâce à la case “Bonus”. Ainsi, ils ont remporté 1,5 million d’euros et comptent utiliser cet argent pour voyager en Asie.

Crédit photo : iStock

Les deuxième gagnants vivent à Montpellier et se distinguent pour une raison bien particulière. Quand ils ont appris qu’ils avaient remporté 1,5 million d’euros, ils ont décidé de cacher leur ticket de loterie dans un endroit improbable pour ne pas le perdre et ne pas se le faire voler. Ainsi, les gagnants ont caché leur ticket… dans la hotte de leur cuisine, avec comme consigne de ne pas la faire fonctionner jusqu’au jour de la remise des gains. Cette idée était également venue à l’esprit d’une autre gagnante du Loto du patrimoine qui avait caché son ticket sous un set de table.

“Ce gain est une chance”

Bien qu’ils soient devenus millionnaires, ces gagnants souhaitent continuer de travailler et de “vivre normalement”.

“Ce gain est une chance. Toutefois, nous n’allons pas changer de vie. Nous n’allons pas arrêter notre travail que nous apprécions. Et nous souhaitons montrer à nos enfants l’importance du travail et la valeur de l’argent. Nous souhaitons réaliser le voyage de nos rêves. C’est un projet qui nous donne envie depuis très longtemps. Désormais, nous pouvons y aller”, ont expliqué les gagnants à Actu.

Crédit photo : Française des Jeux

Le troisième gagnant, qui a tenté sa chance sur internet, souhaite quant à lui organiser son mariage, acheter une maison et faire plaisir à ses proches. Depuis la mise en vente des tickets “Mission patrimoine”, près de 29 millions d’euros ont été récoltés. Une somme qui sera utilisée dans la restauration des monuments français.