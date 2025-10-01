Il trouve par hasard un ticket de loterie oublié d'une valeur de... 15,3 millions d'euros

Un homme qui fouille sa poche / Un homme qui examine un ticket de loterie

En Allemagne, un père de famille a mis la main sur un ticket de loterie qu’il avait oublié dans sa veste pendant plusieurs mois. Un bout de papier qui lui a permis de devenir riche, très riche.

Quand tête en l’air rime avec millionnaire.

Aussi fou que cela puisse paraître, il existe des gagnants du Loto qui oublient de réclamer leurs gains. C’est le cas de ce père de famille allemand.

Cet habitant de Hesse, dans l’ouest de l’Allemagne, a retrouvé par hasard un ticket de loterie. Acheté six mois plus tôt, le billet était dissimulé dans la poche de l’une de ses vestes.

Depuis lors, le principal concerné avait oublié l’existence du bout de papier jusqu’à ce qu’il remette le manteau en question il y a quelques jours.

« J’ai été complètement choqué »

En vérifiant le tirage datant de mars 2025, l’homme est tombé des nues en découvrant qu’il avait remporté la coquette somme de… 15,3 millions d’euros.

« Ce n'est que le week-end dernier que j'ai retrouvé le billet, plié dans la poche intérieure de ma veste. Quand j'ai vérifié les numéros sur mon téléphone et que j'ai vu le montant du gain, j'ai été complètement choqué. Heureusement, j'étais assis, sinon mes genoux auraient cédé », raconte l’heureux gagnant dans un communiqué publié par la société Lotto Hessen.

De son côté, l’organisme de loterie avait recherché activement le vainqueur du jackpot, sans succès.

« J’avais entendu parler à la radio de la recherche du gagnant et je m’étais dit : comment peut-on être assez bête pour ne pas aller chercher un tel gain ? », poursuit le nouveau millionnaire.

Fort heureusement, tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Le joueur chanceux, qui souhaite garder l’anonymat, va utiliser une partie de sa fortune pour s’acheter un nouveau canapé et subvenir aux besoins de ses enfants.

Sans surprise, cette histoire surréaliste a fait parler d’elle dans les médias allemands. Selon nos confrères, la plupart des gagnants « contactent généralement la société dans les deux semaines suivant le tirage ».

