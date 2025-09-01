VIDÉO : un millionnaire vole la casquette offerte par un joueur à un enfant... et publie un message révoltant pour expliquer son geste

Lors de l’US Open, un spectateur n’a pas hésité à arracher des mains d’un enfant une casquette offerte par la joueur de tennis Kamil Majchrzak. Un geste qui a scandalisé la toile.

L’une des valeurs sportives les plus essentielles est sans nul doute le fair-play. Cependant, lorsque l’on se trouve en tribunes et non sur le terrain, ce principe peut rapidement se perdre.

Jeudi 28 août, un spectateur de l’US Open a défrayé la chronique pour avoir fait un geste étonnant, capturé en vidéo.

The worst person you know is still a better human than this guy



pic.twitter.com/ay318bDVo1 — Barstool Sports (@barstoolsports) August 29, 2025

Alors qu’un petit garçon recevait de Kamil Majchrzak, 76e mondial au classement ATP, une casquette signée par le joueur au terme de la rencontre avec Karen Khachanov, un homme a été vu en train d'arracher de ses mains le vêtement, laissant l’enfant médusé. Sans plus attendre, face aux protestations du garçon, l’homme s’est empressé de placer le couvre-chef dans le sac plastique de son accompagnante.

Il va sans dire que ces images ont stupéfait des milliers et des milliers de spectateurs, celles-ci ayant été reprises et partagées par de nombreux médias et internautes.

« Comportement pathétique »

L’affaire ne s’arrête pas là, puisque l’identité du sujet a été dévoilée, accompagnée d’un communiqué de presse de sa part pour le moins culotté. Il s’agit de Piotr Szczerek, un millionnaire polonais et PDG de l’entreprise de pavage Drogbruk.

Crédit Photo : X/ Dexerto

Pour justifier son acte, l’entrepreneur explique, sans l’ombre d’un remord :

« L'incident récent lors du match de tennis a provoqué un tollé disproportionné en ligne. Tout tourne autour du célèbre chapeau (…) Oui, je l'ai pris. Oui, je l'ai fait rapidement. Mais comme je l'ai toujours dit, dans la vie, le premier arrivé est le premier servi ».

Et d’ajouter qu’il intenterait des actions en justice contre toutes les personnes commentant cette affaire à son désavantage :

« Je comprends que cela puisse déplaire à certains, mais s'il vous plaît, ne créons pas un scandale mondial. Ce n'est qu'une casquette. Si vous étiez plus rapide, vous l'auriez. Concernant la haine en ligne, je vous rappelle qu'insulter une personnalité publique est passible de poursuites judiciaires. Tous les commentaires offensants, diffamatoires et insinuations seront analysés en vue d'une éventuelle poursuite judiciaire ».

Crédit Photo : Capture d'écran / X

Sans réelle surprise, les explications du Polonais ont scandalisé les utilisateurs.

Une personne a écrit :

« Vous ne l’avez pas pris, vous l’avez volé, on ne vous l’a pas donné… c’est comme ça que les millionnaires exploitent les gens, comportement pathétique ».

Une autre a écrit :

« Il semble être une personne absolument horrible ».

Une troisième a indiqué :

« Son objectif était-il de faire en sorte que les gens le détestent encore plus ? ».

Kamil Majchrzak lui-même a eu vent de cette histoire, et a tenu à offrir à son jeune fan une nouvelle casquette dédicacée… que personne n’a pu lui dérober, cette fois !

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Tout est bien qui finit bien pour le garçon. L’occasion de rappeler la célèbre formule : « bien mal acquis ne profite jamais ».