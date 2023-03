Le beau geste de Dave Grohl pour aider les sans-abri victimes de la tempête de neige en Californie va vous émouvoir

L’ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, a passé toute une nuit à préparer de la nourriture pour venir en aide aux sans-abri victimes des tempêtes de neige en Californie.

À Los Angeles, un centre pour sans-abri a eu la surprise de recevoir Dave Grohl, l’ancien batteur du groupe Nirvana et chanteur du groupe Foo Fighters. L’artiste a souhaité apporter son aide aux personnes victimes des tempêtes de neige qui s’abattent sur la Californie. Pour cela, il a contacté l’organisation à but non lucratif Hope the Mission, qui aide les sans-abri en leur donnant de la nourriture, un abri et des services médicaux.

Pour aider ces personnes dans le besoin, le chanteur a cuisiné pendant 16 heures d’affilée et a préparé de la viande pour tous les sans-abri du centre.

Crédit photo : Hope the Mission

Au total, Dave Grohl a passé 14 heures à cuisiner et 2 heures supplémentaires à attendre pour laisser reposer la viande.

« Le processus de création de musique ressemble beaucoup à la cuisine pour une foule : vous créez une recette comme vous le feriez pour une chanson. Vous préparez un repas comme vous le feriez pour enregistrer dans un studio. Et vous le servez comme vous le feriez en direct. Quand les gens reviennent pour se resservir, eh bien, c’est votre rappel », a affirmé Dave Grohl.

Dave Grohl aide 450 sans-abri

L’artiste a fait preuve d’une vraie ténacité ce soir-là puisqu’il a passé la nuit à cuisiner, alors que la tempête s’abattait sur le centre. Pendant qu’il préparait la viande, de la grêle et de la pluie tombaient sur son abri. Finalement, Dave Grohl a réussi son pari et a pu nourrir 450 sans-abri du centre. En plus de cela, l’artiste a fourni le fumoir, a géré toutes les dépenses et a nettoyé la cuisine.

Crédit photo : Hope the Mission

Pendant ce temps-là, le PDG de Hope the Mission parcourait plus de 500 km dans le désert, de Las Vegas jusqu’à Los Angeles, pour collecter des fonds pour l’organisme.