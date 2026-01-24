Léa, portée disparue puis retrouvée saine et sauve avec trois jeunes, est à nouveau recherchée

Jeudi 15 janvier, quatre jeunes ont été portés disparus avant d’être retrouvés une semaine plus tard. Mais ce vendredi 23 janvier, l’une des adolescentes est à nouveau recherchée.

Il y a quelques jours, on vous parlait de la disparition de quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans. Margot, Léa et Clément, tous les trois âgés de 16 ans, sont montés dans la même voiture que Thomas, 20 ans, et ont disparu. Les adolescents étaient originaires de l’Aisne, de la Marne et du Val-d’Oise.

Crédit photo : Gendarmerie Nationale

Les jeunes avaient éteint leurs téléphones portables, il était donc impossible de les localiser. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de les retrouver.

Une disparition inquiétante

Les jeunes ont été recherchés pendant près d’une semaine. Ils ont finalement été retrouvés vivants et sains et saufs ce jeudi 22 janvier, dans les Ardennes. Thomas, le seul majeur de la bande qui conduisait la voiture, pourrait être poursuivi par la justice pour disparition de mineurs. Il risque cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Cependant, cette histoire ne se finit pas bien pour autant. Ce vendredi 23 janvier, l’une des adolescentes, Léa, a de nouveau disparu. Selon des informations de France Bleu, elle est recherchée pour disparition inquiétante. Elle aurait quitté son domicile à Lappion et a été vue pour la dernière fois à Fismes, dans la Marne, ce vendredi à 12h.

Une nouvelle fugue ?

Selon les informations des forces de l'ordre, Léa aurait fait une nouvelle fugue. La jeune fille mesure 1,63 mètre, a des cheveux châtains-roux, des yeux marron et porte des lunettes bordeaux. Elle avait une veste noire Kiabi et un jean bleu quand elle a disparu.

Si vous localisez l’adolescente ou si vous avez des informations à son sujet, contactez immédiatement le 17 ou la gendarmerie de Fismes au 03 26 48 09 03.