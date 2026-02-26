Disparue depuis 24 ans, un mère de famille est retrouvée saine et sauve, elle avait refait sa vie

Les recherches n’ont jamais cessé jusqu’à il y a quelques jours. Les policiers ont retrouvé cette mère de famille qui avait complètement refait sa vie.

Une mère de famille disparaît avant les fêtes de Noël

L’enquête a duré 24 ans. Le 9 décembre 2001, Michele Hundley Smith est partie faire des courses de Noël, seule, à Martinsville (Caroline du Nord), à trente kilomètres de chez elle. Cependant, la mère de trois enfants n’est jamais rentrée.

Devant son absence, sa famille a alerté les autorités et la mère de 38 ans à l’époque fut déclarée disparue. Les recherches n’ont jamais cessé. Deux décennies plus tard, les policiers ont trouvé du nouveau, aidés par des agences fédérales.

Le bureau du shérif du comté de Rockingham a annoncé avoir retrouvé Michele Hundley Smith « saine et sauve », le 20 février dernier.

Le mystère autour de sa disparition volontaire reste inconnu

Crédit photo : Stephen Barnes/ iStock

Dans son communiqué, la police de Rockingham County explique qu’un sergent et un détective « ont pris contact avec Michele Hundley Smith dans un lieu tenu secret en Caroline du Nord », après avoir obtenu de nouvelles pistes la veille de leur rencontre.

La suite après cette vidéo

C’est alors que la police a compris que Michele Hundley Smith avait volontairement disparu il y a 24 ans. De son côté, le New York Post raconte que la mère de famille vivait toujours en Caroline du Nord et avait refait sa vie. Alors que sa famille suivait de près le déroulé de l’enquête, Michele Hundley Smith a demandé à ce que sa localisation reste inconnue du grand public et de ses enfants.

Crédit photo : Facebook

Amanda Smith, sa fille, aujourd’hui adulte, a écrit un long post sur Facebook. Elle y fait part du tourbillon d’émotions qui la submerge depuis cette nouvelle :

« Mon père a fait l'objet de tellement d'accusations depuis l'époque. Je suis extatique, je suis en colère, j'ai le cœur brisé, je suis complètement déboussolée. Est-ce que j'aurais un jour une relation avec ma mère ? Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question, car je n'en sais rien. Ma première réaction serait 'oui, totalement', mais ensuite je repense à toute la douleur... Et pourtant... Ma mère est humaine, comme nous tous. S'il vous plaît, n'oubliez pas que l'on fait tous des choses dont on n'est pas fier. »

Les motifs de la disparition volontaire de Michele Hundley Smith demeurent inconnus.