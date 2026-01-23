Les quatre jeunes disparus ensemble ont été retrouvés vivants

Ils étaient recherchés depuis près d’une semaine : les quatre jeunes disparus ensemble dans la même voiture ont été retrouvés vivants.

C’est un véritable soulagement. Jeudi 15 janvier, quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans ont disparu dans la nature. Ils ont finalement été retrouvés « sains et saufs », ont indiqué les autorités.

Une fugue coordonnée ?

Lorsque les faits se sont produits, Margot, Léa et Clément, tous les trois âgés de 16 ans, et Thomas, 20 ans, sont montés dans la même voiture, une Peugeot blanche.

Les quatre adolescents, originaires de l’Aisne, de la Marne et du Val-d’Oise, ont été « aperçus à plusieurs reprises circulant à bord de ce véhicule », avait indiqué le procureur de la République de Laon dans un communiqué publié ce mercredi.

Une enquête avait été ouverte pour découvrir le causes de la disparition. L’hypothèse de la fugue coordonnée avait alors été privilégiée par les gendarmes. En parallèle, un appel à témoins avait été lancé.

Pour mener à bien les recherches, des « investigations techniques » avaient été menées, en vain. Les quatre adolescents avaient éteint leur téléphone portable. Résultat : les forces de l’ordre ne pouvaient pas localiser les appareils.

Les adolescents sont en bonne santé

Après plusieurs jours d’investigations, les jeunes gens ont refait surface.

« Léa, Margaux, Clément et Thomas ont été retrouvés en bonne santé dans le département des Ardennes grâce à une parfaite coordination opérationnelle avec la gendarmerie des Ardennes », a indiqué la gendarmerie de l’Aisne sur sa page Facebook.

Avant d’ajouter :

« Ils sont tous les quatre en bonne santé et retrouveront bientôt leurs proches ».

De son côté, Micheline Ladeuille, maire de Cuissy-et-Gény (Aisne), un village où habitent Clément et Thomas, qui sont cousins, a fait part de son soulagement dans les colonnes du Parisien.

Nos confrères de 20 Minutes précisent que Thomas, 20 ans, pourrait être poursuivi par la justice.

« À partir du moment où des mineurs partent avec un majeur contre la volonté des parents, même s’il n’y a pas de violence, on parle de soustraction de mineurs à l’autorité parentale », détaille une source policière auprès du site d’information.

En cas de condamnation, le jeune homme risque une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros.