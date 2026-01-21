ALERTE : quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans ont disparu ensemble dans la même voiture, un appel à témoins a été lancé

Jeudi 15 janvier, quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans ont disparu. Ils sont partis ensemble dans la même voiture et ne répondent plus sur leurs portables. Ils sont activement recherchés.

Quand un mineur disparaît, la situation devient immédiatement alarmante. Malheureusement, les disparitions d’enfants ne sont pas rares en France. En janvier dernier, une petite fille âgée de 11 ans s’est volatilisée à Paris, avant d’être retrouvée des heures plus tard à 7 kilomètres de là, et personne ne sait ce qu’il s’est passé.

En ce moment, une autre disparition inquiétante préoccupe les autorités. Quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans ont disparu. Il s’agit de Margot, Léa et Clément, tous les trois âgés de 16 ans, et de Thomas, 20 ans. Originaires de la Marne, de l’Aisne et du Val-d’Oise, ils sont tous les quatre montés dans la même voiture.

Crédit photo : Gendarmerie Nationale

Disparition dans une voiture blanche

Les jeunes ont été vus séparément pour la dernière fois le 15 janvier. Thomas se trouvait à son domicile à Cuissy-et-Geny, Margot est partie de chez elle à Argenteuil, Léa a été vue chez ses parents à Lappion et Clément à Athies-sous-Laon, comme le rapporte 20 Minutes.

Crédit photo : iStock

Un appel à témoins a été lancé pour les retrouver. Selon les informations diffusées par les familles, les jeunes sont partis ensemble à bord d’une Peugeot 206 blanche immatriculée “AY-354-TJ”. Elle serait conduite par le seul majeur du groupe, Thomas.

“On ne sait pas encore comment ils se connaissent”, a déclaré une source proche de l’enquête au Figaro.

Les téléphones coupés

Autre fait inquiétant : selon la mère de Margot, aucun jeune ne répond à son téléphone depuis sa disparition. Des descriptions physiques des disparus ont été fournies. Thomas mesure 1,90 mètre, a les cheveux mi-longs et porte une casquette noire et des lunettes rondes. Clément a des cheveux châtains et bouclés et porte une doudoune sans manches kaki et des baskets Nikes grises. Léa a des cheveux longs, châtains et de grosses lunettes rondes. Quand elle a disparu, Margot avait une doudoune noire et une casquette bleue.

Depuis que l’appel à témoins a été lancé, plusieurs personnes ont signalé avoir vu les jeunes au Luxembourg, dans les Ardennes et à Reims. Pour le moment, ces témoignages n’ont pas été confirmés et les jeunes sont toujours activement recherchés. La piste privilégiée reste celle de la fugue.