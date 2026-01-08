Invitée par des amis, une fillette de 11 ans disparaît sur le chemin avant d'être retrouvée des heures plus tard à... 7 km de là

Une fillette de 11 ans a disparu dans Paris alors qu’elle devait rejoindre des amis pour faire une bataille de boules de neige. Elle a finalement été retrouvée en fin de soirée, saine et sauve.

Ces derniers jours, la neige est tombée sur la France, et Paris ne fait pas exception. Une joie pour les enfants qui ont pu s’amuser en faisant des bonhommes de neige, des anges ou encore des batailles de boules, comme celle, insolite, de novembre dernier, lorsque des jeunes et des policiers s’étaient affrontés à Mantes-la-Jolie.

Le 7 janvier, Anna-Rose, une petite fille âgée de 11 ans, a été invitée à jouer de cette façon avec ses amis. Le rendez-vous était donné au Champ de Mars, juste à côté du collège de la fillette, à la mi-journée. Cependant, elle n’y est jamais allée et a disparu.

L’enfant disparaît pendant des heures

Anna-Rose a été vue pour la dernière fois aux alentours de 14 h par l’une de ses amies, alors qu’elle se rendait dans une librairie. Cependant, l’enfant n’a jamais atteint la boutique et s’est volatilisée pendant plusieurs heures, comme le rapporte Midi Libre.

Un important dispositif de recherche a alors été déployé et la brigade des mineurs s’est mobilisée. Un avis de recherche a également été diffusé sur les réseaux sociaux.

“La police et les hôpitaux ont été alertés. Des parents effectuent actuellement des recherches autour du Champ de Mars et aux abords de l’établissement scolaire”, avait informé Anouch Toranian, adjointe à la mairie de Paris, sur X.

Une enquête a été ouverte

Plus de 80 personnes se sont mobilisées pour retrouver la petite fille. Cette dernière a finalement été vue aux alentours de 22h à la gare de Lyon, par des parents d’élèves. Elle se trouvait à 7 kilomètres de son établissement scolaire.

“Les auditions permettront de vérifier ce qu’il s’est passé et de s’assurer qu’il n’y a pas eu d’intervention d’un tiers dans cet événement”, a indiqué le parquet, selon des propos rapportés par Actu Paris.

Pour le moment, on ignore pourquoi la petite fille s’est retrouvée si loin de son lieu de rendez-vous.