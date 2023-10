Les couples qui se rencontrent en ligne seraient plus malheureux après le mariage, selon une étude

Les couples formés en ligne seraient plus malheureux une fois mariés. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude américaine.

De nos jours, de nombreuses personnes trouvent l’amour via les applications de rencontre. Le hic ? Les couples formés en ligne seraient plus malheureux une fois mariés, selon une étude américaine de l’Université de l’Arizona.

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont interrogé 923 couples sur leur vie amoureuse. Résultat : 49,3% des sondés se sont rencontrés grâce à une application de rencontre et le reste dans la «vraie vie» (au travail, en soirée ou à la fac).

Crédit Photo : iStock

Les personnes concernées ont ensuite répondu à une série de questions comme «Votre conjoint comble-t-il vos besoins ?» ou «Avez-vous déjà évoqué le divorce». Les résultats révèlent que les couples formés sur Internet seraient moins épanouis dans leur mariage que les autres.

La stigmatisation est la grande coupable

D’après Liesel Sharabi, co-autrice de l’étude, les causes de ce manque d’épanouissement reposent sur une forte pression que ressentent les «couples en ligne».

«Notre recherche prouve que la stigmatisation qui entoure la relation des couples en ligne les met sous pression. Ils ont tendance à faire face à des niveaux plus élevés de marginalisation sociale, soit parce qu’ils sont plus susceptibles d’être un couple interracial ou de même sexe ou parce qu’ils se sentent jugés pour avoir rencontré leur conjoint en ligne», a expliqué la spécialiste dans les colonnes de Metro UK.

Avant d’ajouter : «La recherche a montré que plus les amis et la famille approuvent le couple d’une personne, plus ils ressentent de l’amour, de la satisfaction et de l’engagement envers leur partenaire».

Crédit Photo : iStock

Mais ce n’est pas tout ! Liesel Sharabi nuance ce tableau, en rappelant que «connaître ces obstacles peut permettre aux couples rencontrés en ligne d’avoir un futur plus stable, plus long et plus heureux ensemble».