Les Français sont les plus gros buveurs de rosé au monde et boivent 35% de la consommation mondiale

Selon un récent rapport, les Français sont les plus gros buveurs de rosé au monde. Cette année, les ventes de ce vin ont connu une hausse de 10% et la France boit à elle seule 35% de la consommation mondiale.

Pendant l’été, il existe une boisson phare qui est très appréciée des buveurs d'alcool : le rosé. Fraîche et légère, elle permet de se désaltérer pendant les fortes chaleurs.

Cette année, la France a connu un printemps et un été très chauds, et selon une enquête menée par la société NielsenIQ, les Français ont acheté plus de vin rosé que de vin rouge entre les mois de mai et juillet.

Crédit photo : iStock

En 2022, la vente de rosé a augmenté de 10% par rapport à 2021, et on estime que les ventes de rosé ont atteint les 400 millions d’euros dans les hyper et supermarchés, soit environ 20 millions d’euros de plus que pour le vin rouge.

Le rosé : la boisson préférée pendant l’été

Cette année, le vin rosé a même devancé la bière, pourtant très appréciée pendant l’été. Le nombre de bières vendues cet été n’a augmenté que de 3%. Selon un rapport de l’Observatoire mondial du rosé, les Français sont les plus gros buveurs de rosé au monde.

La France boit à elle seule 35% de la consommation mondiale, suivie par les États-Unis avec 15%. On estime qu’un Français de plus de 18 ans consomme environ 20 bouteilles de rosé par an.

Crédit photo : iStock

Le vin consommé par les Français provient en grande partie des vignobles locaux, car la France est le premier pays producteur de rosé dans le monde. Cette année, nous nous sommes également tournés vers le rosé étranger, car la consommation a dépassé la production française.